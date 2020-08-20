Форвард Кравець перейшов до київського «Динамо»



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Кравець на стадіоні «Динамо» імені Лобановського Twitter «Динамо»

Вихованець київського «Динамо» повернувся в рідний клуб

Форвард збірної України Артем Кравець повернувся в Київ та підписав контракт із київським «Динамо», повідомляє прес-центр столичного колективу.

Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

Уродженець Кам’янського крайні два з половиною роки провів за «Кайсеріспор» у складі якого забив 21 гол в 63 проведених поєдинках.

Кравець потрапив до ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановськогоу віці 13-ти років. Загалом у чемпіонаті України за «Динамо» Кравець провів 65 матчів (забив 26 м’ячів), у Кубку України 11 матчів (3 м’ячі), у Суперкубку України 1 матч та в єврокубках 28 матчів (4 м’ячі). Усього – 105 ігор (33 м’ячі). Також гравець встиг виступити в німецькому «Штутгарті», та іспанській «Гранаді». За національну збірну України Кравець зіграв 23 матчі, забив 8 м'ячів.

Примітно, що 31-річний футболіст двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 та 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) та володарем Суперкубка України (2007).

Джерело: Офіційний сайт Динамо