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    Форвард Кравець перейшов до київського «Динамо»

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    Кравець на стадіоні &laquo;Динамо&raquo; імені Лобановського - Форвард Кравець перейшов до київського «Динамо»
    Кравець на стадіоні «Динамо» імені Лобановського
    Twitter «Динамо»

    Вихованець київського «Динамо» повернувся в рідний клуб

    Форвард збірної України Артем Кравець повернувся в Київ та підписав контракт із київським «Динамо», повідомляє прес-центр столичного колективу.

    Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

    Уродженець Кам’янського крайні два з половиною роки провів за «Кайсеріспор» у складі якого забив 21 гол в 63 проведених поєдинках.

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    Форвард Кравець перейшов до київського «Динамо»
    Форвард Кравець перейшов до київського «Динамо»

    Кравець потрапив до ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановськогоу віці 13-ти років. Загалом у чемпіонаті України за «Динамо» Кравець провів 65 матчів (забив 26 м’ячів), у Кубку України 11 матчів (3 м’ячі), у Суперкубку України 1 матч та в єврокубках 28 матчів (4 м’ячі). Усього – 105 ігор (33 м’ячі). Також гравець встиг виступити в німецькому «Штутгарті», та іспанській «Гранаді». За національну збірну України Кравець зіграв 23 матчі, забив 8 м'ячів.

    Примітно, що 31-річний футболіст двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 та 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) та володарем Суперкубка України (2007).

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Андрій Кравець ФК Кайсеріспор
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