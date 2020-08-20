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    Новини

    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)

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    У такій формі динамівці писатимуть нову історію клубу - Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    У такій формі динамівці писатимуть нову історію клубу
    Світлина - ФК «Динамо»

    У футболках з таким дизайном кияни ще не грали

    Київське «Динамо» і спортивний спонсор клубу New Balance презентували новий комплект форми на сезон-2020/2021.

    Ідею розробники пояснили так: «У житті кожного бувають успішні смуги та не дуже, і футбольний клуб – не виняток. Проте найважливіше – рухатись до нових перемог та звершень, особливо якщо поруч віддані вболівальники, що завжди підтримують свою команду.

    Ігрова форма сезону-2020/2021 втілює найкращі досягнення спортивних технологій – тканина NB DRY, що швидко відводить вологу від тіла та швидко висихає, дихаюче плетення на спині для кращого теплообміну, а сама футболка має покращену аеродинаміку та не заважає рухам під час матчу. Технологіям New Balance також довіряють такі відомі клуби, як «Порту», «Атлетік» Більбао, «Селтік», «Лілль».

    Домашня форма – синьо-блакитні смуги на білому, виїзна – блакитні смуги на синьому, і цього року New Balance вперше представить третій комплект ігрової форми «Динамо».

    Малюнок на формі в традиційних для «Динамо» Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу».

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    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)
    Світлина - ФК «Динамо»

    Перший матч у сезоні-20120/2021  кияни проведуть завтра, 21 серпня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Суперник – донецбький «Олімпік». Через чотри дні, 25 серпня динамівці зійдуться в матчі за Суперкукубок України з «Шахтарем».

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