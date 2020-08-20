Офіційно. «Динамо» представило новий комплект форми (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У такій формі динамівці писатимуть нову історію клубу Світлина - ФК «Динамо»

У футболках з таким дизайном кияни ще не грали

Київське «Динамо» і спортивний спонсор клубу New Balance презентували новий комплект форми на сезон-2020/2021.

Ідею розробники пояснили так: «У житті кожного бувають успішні смуги та не дуже, і футбольний клуб – не виняток. Проте найважливіше – рухатись до нових перемог та звершень, особливо якщо поруч віддані вболівальники, що завжди підтримують свою команду.

Ігрова форма сезону-2020/2021 втілює найкращі досягнення спортивних технологій – тканина NB DRY, що швидко відводить вологу від тіла та швидко висихає, дихаюче плетення на спині для кращого теплообміну, а сама футболка має покращену аеродинаміку та не заважає рухам під час матчу. Технологіям New Balance також довіряють такі відомі клуби, як «Порту», «Атлетік» Більбао, «Селтік», «Лілль».

Домашня форма – синьо-блакитні смуги на білому, виїзна – блакитні смуги на синьому, і цього року New Balance вперше представить третій комплект ігрової форми «Динамо».

Малюнок на формі в традиційних для «Динамо» Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу».

Перший матч у сезоні-20120/2021 кияни проведуть завтра, 21 серпня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Суперник – донецбький «Олімпік». Через чотри дні, 25 серпня динамівці зійдуться в матчі за Суперкукубок України з «Шахтарем».