Колишній футболіст «Динамо» Алієв отримав тренерську ліцензію



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Алієв у формі національної збірної України Світлина - Football.ua

Ексфутболіст збірної України планує розвиватися в якості тренера

Колишній півзахисник київського «Динамо» і збірної України Олександр Алієв успішно пройшов тренерські курси і став володарем ліцензії УЄФА категорії А.

Експівзахисник опублікував фото з отриманим документом про проходження тренерських курсів. На одному з кадрів також присутній футбольний агент нападника «Динамо-Брест» Артема Мілевського – Олександр Панков.

«Ось вона! Іспит пройшов, ліцензія у мене, а тепер – Команда», - сказано у повідомленні Алієва.

Примітно, що ліцензія УЄФА категорії А дає право тренувати професійні команди.

Додамо, вихованець київського «Динамо» більшу частину кар’єри провів у стані «біло-синіх». За столичний клуб він відіграв сім сезонів – 86 матчів, 24 голи. Також грав за «Борисфен», «Металург» Запоріжжя, «Рух», казахський «Тараз» і російський «Локомотив». У 2018 році мав тренерський досвід у аматорському ФК «Хмельницький».

У складі збірної України Алієв відіграв 28 поєдинків і брав участь у домашньому Євро-2012.

Джерело: Сторінка Олександра Алієва в instagram