  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній футболіст «Динамо» Алієв отримав тренерську ліцензію

    • Розсилка
    Алієв у формі національної збірної України - Колишній футболіст «Динамо» Алієв отримав тренерську ліцензію
    Алієв у формі національної збірної України
    Світлина - Football.ua

    Ексфутболіст збірної України планує розвиватися в якості тренера

    Колишній півзахисник київського «Динамо» і збірної України Олександр Алієв успішно пройшов тренерські курси і став володарем ліцензії УЄФА категорії А.

    Експівзахисник опублікував фото з отриманим документом про проходження тренерських курсів. На одному з кадрів також присутній футбольний агент нападника «Динамо-Брест» Артема Мілевського – Олександр Панков.

    «Ось вона! Іспит пройшов, ліцензія у мене, а тепер – Команда», - сказано у повідомленні Алієва.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Колишній футболіст «Динамо» Алієв отримав тренерську ліцензію
    Колишній футболіст «Динамо» Алієв отримав тренерську ліцензію

    Примітно, що ліцензія УЄФА категорії А дає право тренувати професійні команди.

    Додамо, вихованець київського «Динамо» більшу частину кар’єри провів у стані «біло-синіх». За столичний клуб він відіграв сім сезонів – 86 матчів, 24 голи. Також грав за «Борисфен», «Металург» Запоріжжя, «Рух», казахський «Тараз» і російський «Локомотив». У 2018 році мав тренерський досвід у аматорському ФК «Хмельницький».

    У складі збірної України Алієв відіграв 28 поєдинків і брав участь у домашньому Євро-2012.

    Читайте також: Денис Гармаш не увійшов до заявки «Динамо» на майбутній сезон.  

    Джерело: Сторінка Олександра Алієва в instagram

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» тренер ФК Рух (Винники) ФК «Локомотив» (Москва) Олександр Алієв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ