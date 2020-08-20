Колишній футболіст «Динамо» Алієв отримав тренерську ліцензію
Ексфутболіст збірної України планує розвиватися в якості тренера
Колишній півзахисник київського «Динамо» і збірної України Олександр Алієв успішно пройшов тренерські курси і став володарем ліцензії УЄФА категорії А.
Експівзахисник опублікував фото з отриманим документом про проходження тренерських курсів. На одному з кадрів також присутній футбольний агент нападника «Динамо-Брест» Артема Мілевського – Олександр Панков.
«Ось вона! Іспит пройшов, ліцензія у мене, а тепер – Команда», - сказано у повідомленні Алієва.
Примітно, що ліцензія УЄФА категорії А дає право тренувати професійні команди.
Додамо, вихованець київського «Динамо» більшу частину кар’єри провів у стані «біло-синіх». За столичний клуб він відіграв сім сезонів – 86 матчів, 24 голи. Також грав за «Борисфен», «Металург» Запоріжжя, «Рух», казахський «Тараз» і російський «Локомотив». У 2018 році мав тренерський досвід у аматорському ФК «Хмельницький».
У складі збірної України Алієв відіграв 28 поєдинків і брав участь у домашньому Євро-2012.