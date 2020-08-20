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    УЄФА призначив суддівську бригаду на фінальний матч Ліги чемпіонів

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    Орсато в середньому за матч демонструє по 4,7 жовтих карток - УЄФА призначив суддівську бригаду на фінальний матч Ліги чемпіонів
    Орсато в середньому за матч демонструє по 4,7 жовтих карток
    Twitter УЄФА

    Поєдинок «Парі Сен-Жермен» і «Баварії» обслуговуватиме італійська бригада арбітрів

    Суддівський комітет УЄФА оголосив, що головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20 між «Парі Сен-Жермен» і «Баварією» призначений 44-річний Даніеле Орсато.

    Роль асистентів в Лісабоні будуть виконувати його співвітчизники Лоренцо Манганелла і Алессандро Джаллатіні, четвертим рефері призначений румун Овідіу Хацеган. Відповідати за VAR буде Массіміліано Ірраті з Італії. Допомагати йому будуть італієць Марко Гуіда, а також іспанці Роберто Діас і Алехандро Ернандес.

    Це буде перший фінал великого турніру УЄФА в кар'єрі італійця, який отримав міжнародну категорію в 2010 році. У цьому сезоні він обслужив вісім матчів Ліги чемпіонів, в тому числі перший матч 1/8 фіналу між «Реалом» і «Манчестер Сіті» в лютому.

    Також Орсато був головним рефері чвертьфінального матчу поточної Ліги Європи УЄФА в Німеччині, а в минулому сезоні виконував роль четвертого арбітра на фіналі Ліги Європи УЄФА між «Челсі» і «Арсеналом».

    Варто зазначити, що фінальний матч Ліги чемпіонів пройде 23 серпня в Лісабоні на «Ештадіу ду Бенфіка» і почнеться о 21:00 за центральноєвропейським часом.

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    Джерело: УЄФА

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