УЄФА призначив суддівську бригаду на фінальний матч Ліги чемпіонів



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Орсато в середньому за матч демонструє по 4,7 жовтих карток Twitter УЄФА

Поєдинок «Парі Сен-Жермен» і «Баварії» обслуговуватиме італійська бригада арбітрів

Суддівський комітет УЄФА оголосив, що головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20 між «Парі Сен-Жермен» і «Баварією» призначений 44-річний Даніеле Орсато.

Роль асистентів в Лісабоні будуть виконувати його співвітчизники Лоренцо Манганелла і Алессандро Джаллатіні, четвертим рефері призначений румун Овідіу Хацеган. Відповідати за VAR буде Массіміліано Ірраті з Італії. Допомагати йому будуть італієць Марко Гуіда, а також іспанці Роберто Діас і Алехандро Ернандес.

Це буде перший фінал великого турніру УЄФА в кар'єрі італійця, який отримав міжнародну категорію в 2010 році. У цьому сезоні він обслужив вісім матчів Ліги чемпіонів, в тому числі перший матч 1/8 фіналу між «Реалом» і «Манчестер Сіті» в лютому.

Також Орсато був головним рефері чвертьфінального матчу поточної Ліги Європи УЄФА в Німеччині, а в минулому сезоні виконував роль четвертого арбітра на фіналі Ліги Європи УЄФА між «Челсі» і «Арсеналом».

Варто зазначити, що фінальний матч Ліги чемпіонів пройде 23 серпня в Лісабоні на «Ештадіу ду Бенфіка» і почнеться о 21:00 за центральноєвропейським часом.

Джерело: УЄФА