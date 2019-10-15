Франція домагатиметься в УЄФА покарання Туреччини за підтримку військової операції в Сирії



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Турецькі футболісти задоволені своїм Ердоґаном UEFA.com

Керівниця Мінмолспорту вважає, що поведінка турецьких гравців суперечить духу спорту

Міністр Франції у справах молоді та спорту Роксана Марасіняню закликала Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарати збірну Туреччини.

Чиновниця залишилася невдоволеною тим, що футболісти турецької національної команди продемонстрували військове вітання під час матчу з французами в рамках відбірного туру чемпіонату Європи 2020 року. Матч завершився нічиєю 1:1.

Суть невдоволення пані Марасіняню полягає в тому, що гравці та фанати збірної Туреччини привітали вторгнення армії своєї країни до Сирії після голу у ворота збірної Франції. Ця історія почалась ще минулої п’ятниці, коли турецькі футболісти аналогічним жестом відсвяткували переможний гол у ворота Албанії. Військове привітання турецькі футболісти використовували з нагоди початку бомбардування території Сирії вздовж турецького кордону, де знаходилися позиції курдських «Загонів народної самооборони».

«Я б хотіла подякувати Федерації футболу Франції і поліції за їх роботу з забезпечення безпеки під час минулого матчу. Однак турецькі футболісти зіпсували всі ці зусилля, показавши військові вітання. Така поведінка суперечить духу спорту. Я прошу УЄФА застосувати санкції», - написала Марасіняню в Twitter.