Євро-2020: порятунок Нідерландів, розпач Казахстану та всі результати 10 жовтня



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Нідерланди таки переграли вдома Північну Ірландію УЄФА

Відбулися чергові відбіркові матчі чемпіонату Європи 2020 року

Футбольні збірні зіграли 10 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

Збірна Нідерландів змусила похвилюватися своїх уболівальників у домашньому матчі проти Північної Ірландії. Господарі пропустили першими за 15 хвилин до кінця основного ігрового часу. Та Депай та Де Йонг з ним же вже у компенсований час перетворили смуток місцевих фанів на радість.

Бельгія здобула сьому перемогу в семи матчах. Команда забезпечила собі участь у фінальному турнірі, розгромивши Сан-Марино. 6 м’ячів з дев’яти господарі забили в першому таймі. Перший гол Лукаку став для нього 50-м у складі національної команди.

Фани збірної Казахстану жили надією на домашню перемогу після того, як Єрланов ще в першому таймі відкрив рахунок проти Кіпру. Та гості в другій 45-хвилинці спочатку зрівняли рахунок, а потім забили переможний м’яч.

Група С

Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

Гол: 0:1 – Мадженіс (75). 1:1 – Депай (81). 2:1 – Де Йонг (90+1). 3:1 – Депай (90+4)

Білорусь – Естонія – 0:0

Становище команд: Нідерланди – 12, Німеччина – 12, Північна Ірландія – 12, Білорусь – 4, Естонія - 1

Група Е

Словаччина – Уельс – 1:1

Голи: 0:1 – Мур (25). 1:1 – Куцка (53)

Хорватія – Угорщина – 3:0

Голи: 1:0 – Модрич (5). 2:0 – Петкович (24). 3:0 – Петкович (42)

Становище команд: Хорватія – 13, Словаччина – 10, Угорщина – 9, Уельс – 7, Азербайджан – 1

Група G

Північна Македонія – Словенія – 2:1

Голи: 1:0 – Елмас (50). 2:0 – Елмас (68). 2:1 – Ілічич (90+5, з пенальті)

Австрія – Ізраїль – 3:1

Голи: 0:1 – Захаві (34). 1:1 – Лазаро (40). 2:1 – Хінтереггер (56). 3:1 – Забітцер (88)

Латвія – Польща – 0:3

Голи: 0:1 – Левандовський (9). 0:2 – Левандовський (13). 0:3 – Левандовський (76)

Становище команд: Польща – 16, Австрія – 13, Північна Македонія – 11, Словенія – 11, Ізраїль – 8, Латвія – 0

Група І

Росія – Шотландія – 4:0

Голи: 1:0 – Дзюба (57). 2:0 – Оздоєв (60). 3:0 – Дзюба (70). 4:0 – Головін (84)

Бельгія – Сан-Марино – 9:0

Голи: 1:0 – Лукаку (28). 2:0 – Чадлі (31). 3:0 – Броллі (35, автогол). 4:0 – Лукаку (41). 5:0 – Алдервейрелд (43). 6:0 – Тілеманс (45+1). 7:0 – Бентеке (79). 8:0 – Вершерен (90). 9:0 – Кастаньє (90)

Казахстан – Кіпр – 1:2

Голи: 1:0 – Єрланов (34). 1:1 – Сотіріу (73). 1:2 – Н. Іоанну (84)

Становище команд: Бельгія – 21, Росія – 18, Кипр – 10, Казахстан – 7, Шотландія – 6, Сан-Марино – 0