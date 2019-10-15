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    Зеленський привітав збірну України з достроковим виходом на Євро-2020

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    Зеленський привітав збірну України з достроковим виходом на Євро-2020

    Українці перемогли португальців шаленим першим таймом

    Президент Володимир Зеленський привітав національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі.

    Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

    «Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог! Слава Україні!», - написав він.

    Нагадаємо, збірна України з футболу виборола місце у фінальній частині чемпіонату Європи-2020.

    Наша команда достроково посіла в групі перше місце і наступного року вдруге в історії зіграє на Євро-2020.  

     Читайте також: Україна – Литва: вікно на Євро-2020 з думками про Роналду


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