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    Французькому біатлоністу підкорилося унікальне досягнення на Олімпіаді

    Кентен Фійон-Має здобув п'ять медалей на Іграх-2022 - Французькому біатлоністу підкорилося унікальне досягнення на Олімпіаді
    Кентен Фійон-Має здобув п'ять медалей на Іграх-2022
    фото з відкритих джерел

    Фійон-Має здобув п’яту нагороду на Іграх у Пекіні

    Збірна Франції з біатлону здобула срібну нагороду в чоловічій естафетній гонці на Олімпіаді в Пекіні. В складі квартету виступав Кентен Фійон-Має. Ця нагорода стала для спортсмена п’ятою на Іграх-2022. Це перший випадок в історії, коли один біатлоніст стільки разів піднімався на п’єдестал пошани.

    Зазначимо, що Кентен здобув золоті нагороди в Пекіні в індивідуальній гонці і пасьюті, був другим у спринті та двох естафетах – змішаній і чоловічій.

    Раніше по п'ять медалей на одній Олімпіаді тричі брали ковзанярі: американець Ерік Хайден, фінн Клас Тунберг, норвежець Руальд Ларсен. У жінок в Кореї-2018 відзначилася норвезька лижниця Маріт Бьорген, повідомляє УНІАН.

    У суботу, 18 лютого, Кентен Фійон-Має візьме участь у мас-старті на Олімпіаді, і якщо французу вдасться завоювати ще одну медаль, то він стане єдиним на планеті олімпійцем з шістьма медалями серед представників усіх видів спорту.

    Збірна України завершила естафету на дев'ятому місці.

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    Теги: Олімпіада біатлон Кентен Фійон-Майє естафета
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    Французькому біатлоністу підкорилося унікальне досягнення на Олімпіаді