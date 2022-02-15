Французькому біатлоністу підкорилося унікальне досягнення на Олімпіаді

Фійон-Має здобув п’яту нагороду на Іграх у Пекіні

Збірна Франції з біатлону здобула срібну нагороду в чоловічій естафетній гонці на Олімпіаді в Пекіні. В складі квартету виступав Кентен Фійон-Має. Ця нагорода стала для спортсмена п’ятою на Іграх-2022. Це перший випадок в історії, коли один біатлоніст стільки разів піднімався на п’єдестал пошани.

Зазначимо, що Кентен здобув золоті нагороди в Пекіні в індивідуальній гонці і пасьюті, був другим у спринті та двох естафетах – змішаній і чоловічій.

Раніше по п'ять медалей на одній Олімпіаді тричі брали ковзанярі: американець Ерік Хайден, фінн Клас Тунберг, норвежець Руальд Ларсен. У жінок в Кореї-2018 відзначилася норвезька лижниця Маріт Бьорген, повідомляє УНІАН.

У суботу, 18 лютого, Кентен Фійон-Має візьме участь у мас-старті на Олімпіаді, і якщо французу вдасться завоювати ще одну медаль, то він стане єдиним на планеті олімпійцем з шістьма медалями серед представників усіх видів спорту.

Збірна України завершила естафету на дев'ятому місці.