Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійську естафету

Першу гонку на Олімпіаді проведе Олена Білосюк

Капітан жіночої збірної з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) потрапила в заявку на естафету на зимових Іграх-2022. Гонка відбудеться 16 лютого. Для олімпійської чемпіонки Сочі-2014 це буде перший старт на змаганнях у Пекіні. В Олени після прибуття до Китаю діагностували коронавірус, і вона не брала участь в індивідуальних дисциплінах.

Як повідомляє «Суспільне», до українського жіночого квартету, крім Білосюк, також увійшли Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Ірина Петренко.

Збірна України поки що залишається без медалей на Олімпіаді.

Сьогодні, 15 лютого, естафетну гонку провели чоловіки. Українська команда посіла дев’яте місце.

Раніше українці запустили важливий флешмоб у соцмережах.

Тим часом спортивний суд ухвалив рішення у допінг-справі російської фігуристки Валієвої.