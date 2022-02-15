Двоє українців вийшли у фінал у лижній акробатиці на Олімпіаді

Боротьбу за нагороди продовжують Абраменко та Окіпнюк

Двоє українських фристайлістів, Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк пробилися у фінал у лижній акробатиці на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Абраменко вдало виконав першу спробу і одразу кваліфікувався у вирішальний етап змагань з п’ятим результатом. Окіпнюку для виходу у фінал знадобилася друга спроба. Вона виявилася вдалою. Зазначимо, що він набрав 125 балів – третій результат серед учасників, які не пройшли у фінал з першого разу.

Ще один українець, Дмитро Котовський, здійснив невдале приземлення і до топ-12, які поведуть боротьбу за нагороди, не потрапив.

Нагадаємо, що українська команда не змогла взяти участь у командних змаганнях лижних акробатів. Окіпнюк, Котовський та Анастасія Новосад отримали позитивні тести на коронавірус і були на самоізоляції.

Фінали особистих змагань відбудуться 16 лютого.