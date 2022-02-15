  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Двоє українців вийшли у фінал у лижній акробатиці на Олімпіаді

    Олександр Окіпнюк показав третій результат у другій спробі - Двоє українців вийшли у фінал у лижній акробатиці на Олімпіаді
    Олександр Окіпнюк показав третій результат у другій спробі
    фото: АР

    Боротьбу за нагороди продовжують Абраменко та Окіпнюк

    Двоє українських фристайлістів, Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк пробилися у фінал у лижній акробатиці на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

    Абраменко вдало виконав першу спробу і одразу кваліфікувався у вирішальний етап змагань з п’ятим результатом. Окіпнюку для виходу у фінал знадобилася друга спроба. Вона виявилася вдалою. Зазначимо, що він набрав 125 балів – третій результат серед учасників, які не пройшли у фінал з першого разу.

    Ще один українець, Дмитро Котовський, здійснив невдале приземлення і до топ-12, які поведуть боротьбу за нагороди, не потрапив.

    Нагадаємо, що українська команда не змогла взяти участь у командних змаганнях лижних акробатів. Окіпнюк, Котовський та Анастасія Новосад отримали позитивні тести на коронавірус і були на самоізоляції.

    Фінали особистих змагань відбудуться 16 лютого.

    Читайте також:

    Теги: Збірна України Олександр Абраменко коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Двоє українців вийшли у фінал у лижній акробатиці на Олімпіаді