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    Збірна України з біатлону провалила естафету на Олімпіаді

    Дмитро Підручний настріляв два кола штрафу - Збірна України з біатлону провалила естафету на Олімпіаді
    Дмитро Підручний настріляв два кола штрафу
    фото: АР

    Наші спортсмени настріляли чотири кола штрафу і фінішували дев’ятими

    Чоловіча збірна України з біатлону невдало провела естафетну гонку на зимових Іграх-2022. Наша команда на стрільбищі заробила чотири кола штрафу і в підсумку відстала від чемпіонів норвежців майже на чотири хвилини.

    Першим вийшов на дистанцію Богдан Цимбал. До останнього кола йому вдалося триматися в групі лідерів, був навіть другим, проте не втримав ритм і за останні 500 метрів програв аж 25 секунд. Естафету він передав дев’ятим.

    Артем Прима вдало відпрацював на лежці, однак на стрільбі стоячи потрапив у порив вітру і забіг на штрафне коло.

    Антон Дудченко вибіг на свій етап 12-м, зумів підняти команду на одну сходинку, але було зрозуміло, що медальних перспектив у нас уже немає.

    Дмитро Підручний вдало пройшов перший вогневий рубіж, а ось на другому завернув на два кола штрафу.

    Перемогу здобула Норвегія, другими фінішували французи, третіми – команда ОКР.

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    Теги: Олімпіада біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Антон Дудченко Богдан Цимбал
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    Збірна України з біатлону провалила естафету на Олімпіаді