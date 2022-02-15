Збірна України з біатлону провалила естафету на Олімпіаді

Наші спортсмени настріляли чотири кола штрафу і фінішували дев’ятими

Чоловіча збірна України з біатлону невдало провела естафетну гонку на зимових Іграх-2022. Наша команда на стрільбищі заробила чотири кола штрафу і в підсумку відстала від чемпіонів норвежців майже на чотири хвилини.

Першим вийшов на дистанцію Богдан Цимбал. До останнього кола йому вдалося триматися в групі лідерів, був навіть другим, проте не втримав ритм і за останні 500 метрів програв аж 25 секунд. Естафету він передав дев’ятим.

Артем Прима вдало відпрацював на лежці, однак на стрільбі стоячи потрапив у порив вітру і забіг на штрафне коло.

Антон Дудченко вибіг на свій етап 12-м, зумів підняти команду на одну сходинку, але було зрозуміло, що медальних перспектив у нас уже немає.

Дмитро Підручний вдало пройшов перший вогневий рубіж, а ось на другому завернув на два кола штрафу.

Перемогу здобула Норвегія, другими фінішували французи, третіми – команда ОКР.