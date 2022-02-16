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    Фристайліст Абраменко приносить Україні першу медаль Олімпіади

    Олександр Абраменко&nbsp;&ndash;&nbsp;срібний призер&nbsp;Олімпіади-2022 - Фристайліст Абраменко приносить Україні першу медаль Олімпіади
    Олександр Абраменко – срібний призер Олімпіади-2022
    фото: Associated Press

    Олександр Абраменко завойовує для України срібну медаль Олімпіади в Пекіні

    Український фристайліст Олександр Абраменко – срібний призер Олімпіади-2022 в лижній акробатиці!

    Це перша медаль України на Олімпіаді-2022.

    Нагадаємо, що Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року.

    Також Абраменко став єдиним спортсменом в історії незалежної України, який здобув нагороди на двох зимових Олімпіадах.

    Ще один українець Олександр Окіпнюк зайняв 9 місце.

    Нагадаємо, що українська команда не змогла взяти участь у командних змаганнях лижних акробатів. Окіпнюк, Котовський та Анастасія Новосад отримали позитивні тести на коронавірус і були на самоізоляції.

    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко фристайл
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    Фристайліст Абраменко приносить Україні першу медаль Олімпіади