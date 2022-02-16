Фристайліст Абраменко приносить Україні першу медаль Олімпіади

Олександр Абраменко завойовує для України срібну медаль Олімпіади в Пекіні

Український фристайліст Олександр Абраменко – срібний призер Олімпіади-2022 в лижній акробатиці!

Це перша медаль України на Олімпіаді-2022.

Нагадаємо, що Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року.

Також Абраменко став єдиним спортсменом в історії незалежної України, який здобув нагороди на двох зимових Олімпіадах.

Ще один українець Олександр Окіпнюк зайняв 9 місце.

Нагадаємо, що українська команда не змогла взяти участь у командних змаганнях лижних акробатів. Окіпнюк, Котовський та Анастасія Новосад отримали позитивні тести на коронавірус і були на самоізоляції.