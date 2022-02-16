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    5-річна українка піднялася на одну з найвищих гір Центрального Кавказу

    Олександра Канкрова стала наймолодшою альпіністкою України - 5-річна українка піднялася на одну з найвищих гір Центрального Кавказу
    Олександра Канкрова стала наймолодшою альпіністкою України
    фото з відкритих джерел

    Олександра Канкрова разом з дорослими 20 днів піднімалася на гору Лейла

    П’ятирічна Олександра Канкрова стала наймолодшою альпіністкою України. Разом з дорослими вона підкорила одну з найвищих вершин Сванського хребта Центрального Кавказу – гору Лейла. Про це повідомила представниця Книги рекордів Лана Вєтрова на своїй фейсбук-сторінці.

    Дівчинка нарівні з дорослими витримала суворий 20-денний похід, мала все необхідне гірське спорядження і навіть знала, як поводитися у разі зривів, повідомляє Рівне-1.

    5-річна альпіністка стійко подолала на маршруті всі перевали, траверси, брід річки Адиші Чала. За спортивною класифікацією категорія складності маршруту гірського походу – 1 КС, з елементами другої категорії складності.

    У гори дівчинка ходить із півторарічного віку, з того часу, як навчилася ходити. Торік вона встигла підкорити три карпатські вершини та чотиритисячник у Грузії.

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    Теги: Олімпіада альпінізм
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    5-річна українка піднялася на одну з найвищих гір Центрального Кавказу