5-річна українка піднялася на одну з найвищих гір Центрального Кавказу

Олександра Канкрова разом з дорослими 20 днів піднімалася на гору Лейла

П’ятирічна Олександра Канкрова стала наймолодшою альпіністкою України. Разом з дорослими вона підкорила одну з найвищих вершин Сванського хребта Центрального Кавказу – гору Лейла. Про це повідомила представниця Книги рекордів Лана Вєтрова на своїй фейсбук-сторінці.

Дівчинка нарівні з дорослими витримала суворий 20-денний похід, мала все необхідне гірське спорядження і навіть знала, як поводитися у разі зривів, повідомляє Рівне-1.

5-річна альпіністка стійко подолала на маршруті всі перевали, траверси, брід річки Адиші Чала. За спортивною класифікацією категорія складності маршруту гірського походу – 1 КС, з елементами другої категорії складності.

У гори дівчинка ходить із півторарічного віку, з того часу, як навчилася ходити. Торік вона встигла підкорити три карпатські вершини та чотиритисячник у Грузії.