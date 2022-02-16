Срібна призерка Олімпіади, яка втратила в Донецьку будинок, написала гнівний пост про Росію

Ірина Ліщинська через окупацію Донбасу змушена була залишити рідне місто

Срібна призерка Олімпійських ігор легкоатлетка Ірина Ліщинська на своїй сторінці в соцмережах перейнялася можливим вторгненням російських військ в Україну. Вона висловила свою патріотичну позицію, а Росію назвала недоімперією.

Також вона виклала фото синьо-жовтої стрічки, яку 2014 року прихопила з собою, коли залишала Донецьк.

«Стрічку сховала та захопила з собою, коли терміново довелося у 2014 році залишити свій будинок у Донецьку. Завтра моя молодша дочка одягне її у школу, – зазначила Ліщинська. – Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Крим – це Україна! Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну та вбиває українців! Пішли ви геть (нах*й) з нашої землі, окупанти прокляті! Віримо у Збройні сили України! Всі разом – ми сила! Слава Україні! Героям слава!»

Ірина Ліщинська виборола срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні 2008 року на дистанції 1500 метрів.

Раніше Ірина розповіла, що зробили з її будинком у Донецьку.