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    Срібна призерка Олімпіади, яка втратила в Донецьку будинок, написала гнівний пост про Росію

    Ірина Ліщинська через окупацію Донбасу змушена була залишити Донецьк - Срібна призерка Олімпіади, яка втратила в Донецьку будинок, написала гнівний пост про Росію
    Ірина Ліщинська через окупацію Донбасу змушена була залишити Донецьк
    фото з відкритих джерел

    Ірина Ліщинська через окупацію Донбасу змушена була залишити рідне місто

    Срібна призерка Олімпійських ігор легкоатлетка Ірина Ліщинська на своїй сторінці в соцмережах перейнялася можливим вторгненням російських військ в Україну. Вона висловила свою патріотичну позицію, а Росію назвала недоімперією.

    Також вона виклала фото синьо-жовтої стрічки, яку 2014 року прихопила з собою, коли залишала Донецьк.

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    «Стрічку сховала та захопила з собою, коли терміново довелося у 2014 році залишити свій будинок у Донецьку. Завтра моя молодша дочка одягне її у школу, – зазначила Ліщинська. – Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Крим – це Україна! Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну та вбиває українців! Пішли ви геть (нах*й) з нашої землі, окупанти прокляті! Віримо у Збройні сили України! Всі разом – ми сила! Слава Україні! Героям слава!»

    Ірина Ліщинська виборола срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні 2008 року на дистанції 1500 метрів.

    Раніше Ірина розповіла, що зробили з її будинком у Донецьку.

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    Теги: Олімпіада легка атлетика Ірина Ліщинська
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    Срібна призерка Олімпіади, яка втратила в Донецьку будинок, написала гнівний пост про Росію