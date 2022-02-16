Жіноча збірна України з біатлону залишилася без медалей в естафеті на Олімпіаді

Українська команда поступилася трьома хвилинами чемпіонкам зі Швеції

На Олімпіаді в Пекіні відбулася жіноча біатлонна естафетна гонка. В українських вболівальників була надія, що в цьому виді програми нашим дівчатам посміхнеться фортуна і країна здобуте першу медаль Ігор-2022. Прикро, але й цього разу команда залишилася без нагород – лише сьоме місце.

Зазначимо, що Ірина Петренко, Анастасія Меркушина і Олена Білосюк пройшли свої етапі без хиб на вогневих рубежах. Не пощастило Юлії Джимі. Вона використала шість додаткових патронів і одного разу забігла на штрафне коло. Зазначимо, що провалилися потужні норвежки і француженки, які посіли, відповідно, четверте і шосте місця. А чемпіоном стала Швеція, другою прийшла команда ОКР, бронзу здобула Німечсчина.

У жінок в програмі Олімпіади попереду мас-старт.

Учора, нагадаємо, не найкращу естафетну гонку провела й чоловіча збірна України.