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    Жіноча збірна України з біатлону залишилася без медалей в естафеті на Олімпіаді

    Юлію Джиму підвела стрільба - Жіноча збірна України з біатлону залишилася без медалей в естафеті на Олімпіаді
    Юлію Джиму підвела стрільба
    фото з відкритих джерел

    Українська команда поступилася трьома хвилинами чемпіонкам зі Швеції

    На Олімпіаді в Пекіні відбулася жіноча біатлонна естафетна гонка. В українських вболівальників була надія, що в цьому виді програми нашим дівчатам посміхнеться фортуна і країна здобуте першу медаль Ігор-2022. Прикро, але й цього разу команда залишилася без нагород – лише сьоме місце.

    Зазначимо, що Ірина Петренко, Анастасія Меркушина і Олена Білосюк пройшли свої етапі без хиб на вогневих рубежах. Не пощастило Юлії Джимі. Вона використала шість додаткових патронів і одного разу забігла на штрафне коло. Зазначимо, що провалилися потужні норвежки і француженки, які посіли, відповідно, четверте і шосте місця. А чемпіоном стала Швеція, другою прийшла команда ОКР, бронзу здобула Німечсчина.

    У жінок в програмі Олімпіади попереду мас-старт.

    Учора, нагадаємо, не найкращу естафетну гонку провела й чоловіча збірна України.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима естафета
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    Жіноча збірна України з біатлону залишилася без медалей в естафеті на Олімпіаді