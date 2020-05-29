  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Футболіст «Атлетіко» і збірної Іспанії може сісти до в’язниці

    • Розсилка
    Дієґо Коста має проблеми з законом - Футболіст «Атлетіко» і збірної Іспанії може сісти до в’язниці
    Дієґо Коста має проблеми з законом
    Фото - Sportbox

    Дієґо Коста ухилявся від сплати податків

    Нападник мадридського «Атлетіко» Дієґо Коста зіткнувся з проблемами з законом.

    31-річний футболіст звинувачується в несплаті податків на суму € 1,37 млн із прибутку від іміджевих прав. Порушив закон Дієґо ще в 2014 році, проте розгляд справи відбудеться лише зараз.

    Як повідомляє AS з посиланням на Cadena Ser, іспанська прокуратура запросила для Кости покарання у вигляді шести місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі понад € 500 тис. Судове засідання має відбутися 4 червня.

    Коста захищає кольори «Атлетіко» з 2018 року, а раніше виступав за клуб з 2007 по 2009 і з 2010 по 2014 рік. В ході своєї кар'єри форвард також грав за «Брагу», «Пенафієл», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолід», «Райо Вальєкано» і «Челсі». Також народжений у Бразилії футболіст залучається до лав збірної Іспанії.

     Читайте також: «Мене всього забризкало кров’ю». Колишній президент «Барселони» - про бійки у в’язниці
    НОВИНИ ФУТБОЛУ податки Прімера Дієґо Коста ФК Атлетіко (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ