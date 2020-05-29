Футболіст «Атлетіко» і збірної Іспанії може сісти до в’язниці



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Дієґо Коста має проблеми з законом Фото - Sportbox

Дієґо Коста ухилявся від сплати податків

Нападник мадридського «Атлетіко» Дієґо Коста зіткнувся з проблемами з законом.

31-річний футболіст звинувачується в несплаті податків на суму € 1,37 млн із прибутку від іміджевих прав. Порушив закон Дієґо ще в 2014 році, проте розгляд справи відбудеться лише зараз.

Як повідомляє AS з посиланням на Cadena Ser, іспанська прокуратура запросила для Кости покарання у вигляді шести місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі понад € 500 тис. Судове засідання має відбутися 4 червня.

Коста захищає кольори «Атлетіко» з 2018 року, а раніше виступав за клуб з 2007 по 2009 і з 2010 по 2014 рік. В ході своєї кар'єри форвард також грав за «Брагу», «Пенафієл», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолід», «Райо Вальєкано» і «Челсі». Також народжений у Бразилії футболіст залучається до лав збірної Іспанії.