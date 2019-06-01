В Іспанії у 35-річному віці в наслідок страшного ДТП загинув легендарний футболіст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хосе Антоніо Рейєс вигравав Лігу Європи п'ять разів UA-Футбол

Хосе Антоніо Рейєс виграв п'ять кубків Ліги Європи

Сьогодні, 1 червня, на трасі A-376 на шляху з Альмендралехо в Утреру загинув знаменитий іспанський футболіст Хосе Антоніо Рейєс. Колишньому гравцеві лондонського «Арсеналу», мадридського «Реала» і збірної Іспанії, який останнім часом виступав за клуб іспанської Сеґунди «Естремадура» було всього 35 років.

Футболіст був за кермом Mercedes-Benz S550. Також в автомобілі був його 23-річний кузен, який теж загинув на місці. Ще один пасажир отримав 60 відсотків опіків тіла і був госпіталізований.

Як повідомляє Diario de Sevilla, перша версія трагедії - перевищення швидкості, автомобіль міг рухатися зі швидкістю близько 200 км/год.

Перше відео з місця трагедії

За свою багаторічну кар'єру Рейєс встигнув пограти за «Севілью» (двічі), лондонський «Арсенал», мадридський «Атлетіко», лісабонську «Бенфіку», «Еспаньол», «Кордову», китайський «Синьцзян Тяньшань» і «Естремадуру».

За 20-річну кар'єру Рейєс виграв 14 трофеїв, серед яких п'ять титулів Ліги Європи, чемпіонати Англії та Іспанії, а також чемпіонат Європи до 19 років.

За збірну Іспанії футболіст провів 21 матч, забив 4 голи. Брав участь в чемпіонаті світу-2006.

Сайт УЄФА вже повідомив, що сьогоднішній фінал Ліги чемпіонів «Тоттнем Готспур» - «Ліверпуль» почнеться з хвилини мовчання на честь Рейєса.