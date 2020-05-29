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    «Мене всього забризкало кров’ю». Колишній президент «Барселони» - про бійки у в’язниці

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    Сандро Росель відчув усі принади тюремного життя - «Мене всього забризкало кров’ю». Колишній президент «Барселони» - про бійки у в’язниці
    Сандро Росель відчув усі принади тюремного життя
    Фото - Mundo Deportivo

    Сандро Росель ділиться спогадами про пережите

    Колишній президент «Барселони» Сандро Росель поділився спогадами про конфліктні ситуації у в’язниці.

    «Бійки у в’язниці? Я бачив їх зблизька. Одного разу бійка почалася настільки близько до мене, що мене всього забризкало кров’ю. Укладеного вдарили загостреною стороною зламаної мітли, і з нього вихлюпнулося стільки крові, що в ній був весь наш одяг і навіть книжка. У в'язниці часто трапляються раптові бійки. У мене кілька разів були конфлікти, але до бійок не доходило», - наводить слова Роселя Marca.

    Росель перебував під арештом протягом 643 днів з моменту затримання у травні 2017 року за звинуваченням в причетності до відмивання € 15 млн через офшори. В кінці лютого 2019 року функціонер вийшов з в'язниці, проте слідство зупинено не було. Прокуратура просила для нього покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років. У квітні минулого року Росель був виправданий.

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    в'язниця ФК Барселона Сандро Росель
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