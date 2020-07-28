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    Футболіст мадридського «Реалу» заразився коронавірусом

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    Маріано Діас став першим інфікованим коронавірусом гравцем у складі сучасної мадридської команди - Футболіст мадридського «Реалу» заразився коронавірусом
    Маріано Діас став першим інфікованим коронавірусом гравцем у складі сучасної мадридської команди
    Світлина із соцмереж

    Маріано Діас почувається добре, але пішов на самоізоляцію

    Нападник мадридського «Реала» Маріано Діас заразився коронавірусом, повідомляє прес-служба клубу.

    Інфекція у 26-річного футболіста була виявлена за підсумками тестування, яке відбулося напередодні, 27 липня. Маріано почувається добре і згідно з правилами відокремився будинку.

    Нагадаємо, що нещодавно «Реал» став 35-разовим чемпіоном Іспанії.

    У березні від ураження корона вірусною інфекцією помер 76-річний екс-президент «Бланком» Лоренцо Санс. Пізніше Covid-19 виявили у президента «Реалу» в 2006 році Фернандо Мартіна.

    Коронавірус в Україні
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    Нещодавно від наслідків ураження корона вірусною інфекцією помер 48-річний лікар збірної України з футболу Ашот Худаєв.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Прімера коронавірус Маріано Діас Лоренцо Санс Фернандо Мартін
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