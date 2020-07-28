Футболіст мадридського «Реалу» заразився коронавірусом



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Маріано Діас став першим інфікованим коронавірусом гравцем у складі сучасної мадридської команди Світлина із соцмереж

Маріано Діас почувається добре, але пішов на самоізоляцію

Нападник мадридського «Реала» Маріано Діас заразився коронавірусом, повідомляє прес-служба клубу.

Інфекція у 26-річного футболіста була виявлена за підсумками тестування, яке відбулося напередодні, 27 липня. Маріано почувається добре і згідно з правилами відокремився будинку.

Нагадаємо, що нещодавно «Реал» став 35-разовим чемпіоном Іспанії.

У березні від ураження корона вірусною інфекцією помер 76-річний екс-президент «Бланком» Лоренцо Санс. Пізніше Covid-19 виявили у президента «Реалу» в 2006 році Фернандо Мартіна.

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Нещодавно від наслідків ураження корона вірусною інфекцією помер 48-річний лікар збірної України з футболу Ашот Худаєв.