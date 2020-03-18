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    Колишній бос «Реала» у реанімації через COVID-19

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    Дон Лоренсо у важкому стані - Колишній бос «Реала» у реанімації через COVID-19
    Дон Лоренсо у важкому стані

    Він подарував Мадриду два Кубки чемпіонів

    Експрезидент команд мадридського «Реала» Лоренсо Санс госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус, що викликає пневмонію COVID-19.

    Як повідомляє іспанське видання AS, нині 76-річний Санс знаходиться в реанімації.

    «Я приголомшений, скільки повідомлень зі словами підтримки ми отримали від вас. Я впевнений, що мій батько впорається з цим. Ще раз спасибі всім», - написав у твіттері один з синів Санса.

    Санс керував мадридським клубом в період з 1995-го по 2000-й. У 1998-му і 2000-му «Реал» виграв дві Ліги чемпіонів.

    Нагадаємо, що Іспанія нині знаходиться в епіцентрі пандемії коронавірусу - в країні дуже велика смертність і стрімкі показники поширення зарази. За останніми даними - в Іспаніі майже 12 тисяч хворих та більше 530 летальних випадків. У зоні ризику - люди похилого віку та такі, що мають патології.

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    Іспанія ФК Реал (Мадрид) коронавірус
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