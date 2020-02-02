Футболіст «Шахтаря», який провалився у Європі, не розуміє, як можна грати без зимової відпустки



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В Європі не оцінили жартівника Євгена Коноплянку ТСН

Євген Коноплянка продовжує тішити глибиною розумових здібностей

Футболіст донецького «Шахтаря» Євген Коноплянка поділився думками щодо відпочинку посеред футбольного сезону і порівняв себе з оборонцем «Манчестер Сіті» та збірної України Олександром Зінченком.

«Я трохи зголоднів до футболу, - каже Коноплянка. – Його було багато. Не уявляю, як в Англії грають, як Зінченко. Правда, він ще молодий, бажання зашкалює. Думаю, через деякий час він все зрозуміє, бо важко триматися в ритмі без відпустки. Відпустка потрібна, 35 днів було достатньо, щоб набратися сил і скучити за футболом. Зараз у гарному настрої підійшли до зборів, тренуємося, набираємо форму. Все йде за планом».

Нагадаємо, що Коноплянка безуспішно намагався закріпитися в іспанському і німецькому чемпіонатах, але з «Севільї» та «Шальке-04» українця насилу збулися. За тривалий час перебування в інших країнах виключно російськомовний футболіст не спромігся вивчити мови і не адаптувався ні до вимог життя у Західній Європі, ні до футбольної специфіки.