Фанат «Карпат» розповів історію про найвідоміший банер зі зображенням Бандери



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Завдяки футбольним фанатам фраза «І прийде час, коли один скаже «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!» отримує своє втілення Фото з відкритих джерел

Розтяжка з’явилася на стадіоні «Україна» у 2011 році

До 111-х роковин з Дня народження Степана Бандери фанат львівських «Карпат» Роман Мороз пригадав у себе в соцмережах історію появи на секторі «зелено-білих» великої розтяжки зі зображенням Провідника української нації під час матчу чемпіонату України «Карпати» - «Шахтар» 13 березня 2011 року.

«Тоді на матчі з Шахтарем падав дощ. Стяг перетягувався по всіх 30-ти секторах! У всіх обличчя було в фарбі чорного та червоного кольору», - пише Роман.

13 квітня 2011 року у Львові

Зауважимо, що на львівському стадіоні «Україна» тоді зібралося 27 тисяч глядачів і «Карпати» перемогли» донеччан 1:0. На 58-й хвилині єдиний м’яч забив румунський легіонер галичан Разван Кочіш.

Додамо, що нині на «Карпатах» рідко збирається навіть п’ять тисяч глядачів, а команда посідає останнє місце в українській Прем’єр-лізі.