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    Фанат «Карпат» розповів історію про найвідоміший банер зі зображенням Бандери

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    <p>Завдяки футбольним фанатам фраза &laquo;І прийде час, коли один скаже &laquo;Слава Україні!&raquo;, а мільйони відповідатимуть &laquo;Героям слава!&raquo; отримує своє втілення</p> - Фанат «Карпат» розповів історію про найвідоміший банер зі зображенням Бандери

    Завдяки футбольним фанатам фраза «І прийде час, коли один скаже «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!» отримує своє втілення

    Фото з відкритих джерел

    Розтяжка з’явилася на стадіоні «Україна» у 2011 році

    До 111-х роковин з Дня народження Степана Бандери фанат львівських «Карпат» Роман Мороз пригадав у себе в соцмережах історію появи на секторі «зелено-білих» великої розтяжки зі зображенням Провідника української нації під час матчу чемпіонату України  «Карпати» - «Шахтар» 13 березня 2011 року.

    «Тоді на матчі з Шахтарем падав дощ. Стяг перетягувався по всіх 30-ти секторах! У всіх обличчя було в фарбі чорного та червоного кольору», - пише Роман.

    bandera
    13 квітня 2011 року у Львові

    Зауважимо, що на львівському стадіоні «Україна» тоді зібралося 27 тисяч глядачів і «Карпати» перемогли» донеччан 1:0. На 58-й хвилині єдиний м’яч забив румунський легіонер галичан Разван Кочіш.

    Додамо, що нині на «Карпатах» рідко збирається навіть п’ять тисяч глядачів, а команда посідає останнє місце в українській Прем’єр-лізі.

     Читайте також: Львівські «Карпати» завершили 2019 рік домашньою поразкою з тенісним рахунком (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Степан Бандера ультрас ФК Карпати
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