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    А де расизм? Агент бразильського футболіста «Шахтаря» назвав Україну крутою

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    Тете комфортно в Україні - А де расизм? Агент бразильського футболіста «Шахтаря» назвав Україну крутою
    Тете комфортно в Україні
    ФК «Шахтар»

    Слова представника Тете розбігаються з плаксивими висловлюваннями капітана «гірників» Тайсона

    Агент 19-річного бразильського легіонера донецького «Шахтаря» Тете розповів про враження футболіста від України й своєї команди.

    Пабло Буено зауважив, що в «Шахтарі» шанують бразильців.

    «Шахтар» – дуже хороша, гостинна команда, яка любить бразильців. Тете почувається в ній добре, - сказав агент, якого цитує Correio do Povo. – А країна чудова, українська культура дуже крута».

    Сам форвард "Шахтаря" зізнався, що вже адаптувався в Україні.

    «Для мене цей процес минув дуже спокійно», - сказав Тете.

    Нагадаємо, що восени капітан «Шахтаря» Тайсон розплакався безпосередньо на полі під час Класичного дербі між донецькою командою і «Динамо», вважаючи, що з трибун лунають расистські вигуки. Тайсон останнім часом наполегливо намагається покинути лави чемпіонів України, але оскільки термін контракту не завершився, шукає різні підстави, як би його розторгнути. Й історія з расизмом для нього – одна з найулюбленіших.

     Читайте також: Справа про футбольний расизм.
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» расизм Тете Тайсон
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