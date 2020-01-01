Андрій Шевченко та гравці національної збірної привітали Україну з новим роком (відео)
Швченко передав святкову естафету всім українцям
Окрім традиційних побажань добробуту, збірники бажали Україні і футбольних звитяг
На офіційному yotube каналі Асоціації футболу України з’явилося відео привітання збірної України з футболу. Найкращі побжанння любителям футболу передали Андрій Пятов, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Андрій Лунін, Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко і головний тренер збірної Андрій Шевченко.
За один день відео набрало в мережі майже 22 тисячі переглядів.
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