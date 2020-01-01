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    Андрій Шевченко та гравці національної збірної привітали Україну з новим роком (відео)

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    Швченко передав святкову естафету всім українцям - Андрій Шевченко та гравці національної збірної привітали Україну з новим роком (відео)
    Швченко передав святкову естафету всім українцям

    Окрім традиційних побажань добробуту, збірники бажали Україні і футбольних звитяг

    На офіційному yotube каналі Асоціації футболу України з’явилося відео привітання збірної України з футболу. Найкращі побжанння любителям футболу передали Андрій Пятов, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Андрій Лунін, Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко і головний тренер збірної Андрій Шевченко.

    За один день відео набрало в мережі майже 22 тисячі переглядів.

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    Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Олександр Караваєв Андрій Лунін Микола Матвієнко Віктор Коваленко Роман Яремчук
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