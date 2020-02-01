Схематози та вазелін: Агент розповів всю правду про український футбол



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Микола Матвієнко мав шанс зіграти в Англії ФФУ

Хто вкрав мрію у Миколи Матвієнка?

Колишній віце-президент команди львівських «Карпат», а нині футбольний агент Олег Смалійчук зірвав покрови з чи ненайбільшої таємниці українского футбольного господарства.

Коментуючи порталу Футбол 24 провал трансферу українського гравця Миколи Матвієнка до лондонського “Арсеналу”, Смалійчук жорстко пройшовся по менеджменту донецького “Шахтаря” та “смотрящєго за футболістами від Ахметова” - агента Вадима Шаблія.

Смалійчук натякнув, що бос “Шахтаря” Сергій Палкін не захотів відпускати талановитого українця до Англії, а тому вдалися до “схематозів”:

«Зірвав перехід саме Палкін. Але як саме він буде відповідати і перед ким – це вже не мої проблеми. Єдине можу додати, що в Європі люди ведуть бізнес із поняттям етики та правил Fair Play, тому напрацьовані українські схематози в європейському футболі не проскакують. Потенційні покупці просто роблять висновки про таких менеджерів і перемикаються на інші варіанти».

Прямо прізвища Шаблія агент на назвав, обмежившись традиційними у тому колі прозорими натяками.

«Подивіться, наприклад, у тому ж Transfermarkt, якому агенту належить 90 відсотків українських гравців (11 футболістів першої команди Шахтаря – клієнти компанії ProStar Вадима Шаблія - ред,). Ти або підписуєш із ним контракт, або у тебе в клубі все погано», - заявив Смолійчук.

Смалійчук пообіцяв згодом всім відкрити очі. Що ж - почекаємо, бо фраза про вазелін не може лишитися без відповіді: «нам вже давно потрібно пройти очищення, якщо ми хочемо конкурувати в Європі, а не отримувати по 5-6 голів в одному матчі. Тож деяким вітчизняним "менеджерам" я радив би вже потрохи запасатись вазеліном і постійно носити його з собою. Бо у будь-який час можуть викликати на килим».





Джерело: Футбол 24