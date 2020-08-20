Футболісти 12 клубів Англійської Прем’єр-ліги здали позитивні тести на коронавірус



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Спалах коронавірусу відбувся перед стартом нового сезону Англійської Прем’єр-ліги

Чотирнадцять випадків зараження на коронавірус були зареєстровані у 12 клубах Англійської Прем’єр-ліги, що призвело до побоювання з приводу старту нового сезону.

Зростання числа тестів, які дали позитивний результат на наявність COVID-19, зафіксований після того, як команди почали виходити з відпустки і приступати до передсезонної підготовки.

Імена 14-ти заражених футболістів 12-х клубів не розголошуються. Дані результати з’явилися за підсумками тестування усіх 20-ти клубів Прем’єр-ліги.

Організатори турніру побоюються, що в результаті повернення гравців з відпусток призведе до ще більшої кількості заражених.

Зауважимо, що старт нового сезону Прем’єр-ліги запланований на 12 вересня.

Джерело: The Telegraph