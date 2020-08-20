Футболісти 12 клубів Англійської Прем’єр-ліги здали позитивні тести на коронавірус
Спалах коронавірусу відбувся перед стартом нового сезону Англійської Прем’єр-ліги
Чотирнадцять випадків зараження на коронавірус були зареєстровані у 12 клубах Англійської Прем’єр-ліги, що призвело до побоювання з приводу старту нового сезону.
Зростання числа тестів, які дали позитивний результат на наявність COVID-19, зафіксований після того, як команди почали виходити з відпустки і приступати до передсезонної підготовки.
Імена 14-ти заражених футболістів 12-х клубів не розголошуються. Дані результати з’явилися за підсумками тестування усіх 20-ти клубів Прем’єр-ліги.
Організатори турніру побоюються, що в результаті повернення гравців з відпусток призведе до ще більшої кількості заражених.
Зауважимо, що старт нового сезону Прем’єр-ліги запланований на 12 вересня.
Джерело: The Telegraph