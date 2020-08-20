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    Футболісти 12 клубів Англійської Прем’єр-ліги здали позитивні тести на коронавірус

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; виборов звання чемпіонів Англії сезону 2019-20 років&nbsp; - Футболісти 12 клубів Англійської Прем’єр-ліги здали позитивні тести на коронавірус
    «Ліверпуль» виборов звання чемпіонів Англії сезону 2019-20 років 
    Світлина - The Telegraph

    Спалах коронавірусу відбувся перед стартом нового сезону Англійської Прем’єр-ліги

    Чотирнадцять випадків зараження на коронавірус були зареєстровані у 12 клубах Англійської Прем’єр-ліги, що призвело до побоювання з приводу старту нового сезону.

    Зростання числа тестів, які дали позитивний результат на наявність COVID-19, зафіксований після того, як команди почали виходити з відпустки і приступати до передсезонної підготовки.

    Імена 14-ти заражених футболістів 12-х клубів не розголошуються. Дані результати з’явилися за підсумками тестування усіх 20-ти клубів Прем’єр-ліги.

    Організатори турніру побоюються, що в результаті повернення гравців з відпусток призведе до ще більшої кількості заражених.

    Зауважимо, що старт нового сезону Прем’єр-ліги запланований на 12 вересня.

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    Джерело: The Telegraph

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