Звинувачення у расизмі: «Баварія» звільнила тренера молодіжної академії



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Футболісти «Баварії» Світлина - ua-football.com

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Півфіналіст Ліги чемпіонів - мюнхенська «Баварія», звільнила тренера з молодіжної академії на тлі поліцейського розслідування звинувачень у расизмі.

Сказано, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

«Це перший результат внутрішнього розслідування, яке в даний час проводиться в кампусі футбольного клубу «Баварія» в Мюнхені», - сказано в заяві клубу.

Раніше німецька газета Spiegel повідомляла, що тренер молодіжної академії використовував расистські вислови в розмовах про гравців.

Відзначимо, нинішнього сезону мюнхенці стали чемпіонами Німеччини, випередивши найближчого переслідувача на 13 очок. У фіналі Кубка Німеччини мюнхенський клуб переміг леверкузенський «Байєр».

Джерело: ФК Баварія