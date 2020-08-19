Звинувачення у расизмі: «Баварія» звільнила тренера молодіжної академії
Футболісти «Баварії»
Світлина - ua-football.com
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Півфіналіст Ліги чемпіонів - мюнхенська «Баварія», звільнила тренера з молодіжної академії на тлі поліцейського розслідування звинувачень у расизмі.
Сказано, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою.
«Це перший результат внутрішнього розслідування, яке в даний час проводиться в кампусі футбольного клубу «Баварія» в Мюнхені», - сказано в заяві клубу.
Раніше німецька газета Spiegel повідомляла, що тренер молодіжної академії використовував расистські вислови в розмовах про гравців.
Відзначимо, нинішнього сезону мюнхенці стали чемпіонами Німеччини, випередивши найближчого переслідувача на 13 очок. У фіналі Кубка Німеччини мюнхенський клуб переміг леверкузенський «Байєр».
Джерело: ФК Баварія