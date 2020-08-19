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    Звинувачення у расизмі: «Баварія» звільнила тренера молодіжної академії

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Баварії&raquo;&nbsp; - Звинувачення у расизмі: «Баварія» звільнила тренера молодіжної академії
    Футболісти «Баварії» 
    Світлина - ua-football.com

    Ім’я фахівця не називається

    Півфіналіст Ліги чемпіонів - мюнхенська «Баварія», звільнила тренера з молодіжної академії на тлі поліцейського розслідування звинувачень у расизмі.

    Сказано, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

    «Це перший результат внутрішнього розслідування, яке в даний час проводиться в кампусі футбольного клубу «Баварія» в Мюнхені», - сказано в заяві клубу.

    Раніше німецька газета Spiegel повідомляла, що тренер молодіжної академії використовував расистські вислови в розмовах про гравців.

    Відзначимо, нинішнього сезону мюнхенці стали чемпіонами Німеччини, випередивши найближчого переслідувача на 13 очок. У фіналі Кубка Німеччини мюнхенський клуб переміг леверкузенський «Байєр».

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    Джерело: ФК Баварія

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК «Байєр» (Леверкузен)
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