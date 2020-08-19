Білоруський футболіст попрохав росіян: Не треба нам допомагати



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Станіслава Драгуна нажахало те, що відбувається в його країні Світлина - Прессбол

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Півоборонець білоруського БАТЕ Станіслав Драгун опублікував свою громадянську позицію у зв'язку з протестними подіями, які відбуваються в його країні вже другий тиждень.

«Доброго дня! Я Стас Драгун, гравець футбольного клубу БАТЕ (Борисов) і національної збірної Білорусі з футболу. Але те, що я зараз скажу, суто моя громадянська позиція і до футбольного клубу БАТЕ вона не має жодного стосунку.

А скажу я ось що: вже більше тижня я дуже погано сплю. Погано сплю, бо мені дуже боляче і дуже соромно від того, що відбувалося на вулицях нашої країни, коли затримували ні в чому не винних людей. Погано сплю від почуття безпорадності, яке розривало мене зсередини, коли я почув звуки тортур з Окрестина.

Те свавілля, що коїлося, не залишило байдужим жодного білоруса, але у в’язницях ще залишається дуже багато невинних хлопців. Я прошу, я благаю вас, відпустіть їх або хоча б допустіть до них медиків, щоб вони змогли врятувати тих, кого ще можна врятувати.

Друге, що я хотів сказати: я прожив п'ять років у Російській Федерації, я грав у декількох командах і облетів майже всю Росію від Сахаліну до Калінінграда, я зустрів там багато прекрасних людей, вони стали мені справжніми друзями, і ми завжди приходили на допомогу один одному. Але зараз я прошу вас: не треба нам допомагати, просто підтримайте нас в нашому праві самим обирати свою долю. І попрошу своїх російських друзів і білорусів, які грають у Росії зробити репост цього повідомлення, щоб ми були почуті в Москві, Пітері і навіть у Хабаровську.

І останнє. Напередодні матчів збірної мене все частіше просять вчинити, як Ілля Шкурін, який відмовився від гри за збірну. Ілля, безумовно, талановитий футболіст, який може сам робити свій вибір, але мій вибір інший. Я граю за збірну не для якоїсь певного людини, не для певної організації. Я граю за своїх батьків, за своїх коханих і рідних, за своїх друзів, за місця, в яких виріс, за цей прекрасний білоруський народ. Тому я грав за збірну, граю і буду грати, оскільки я пишаюся бути білорусом!» - написав Драгун на своїй сторінці в Instagram.