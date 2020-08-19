Наставник «Ліону» про матч з «Баварією»: ідеальних команд не існує



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Гарсія в сезоні 2017/18 роках виводив «Марсель» у фінал Ліги Європи Світлина - vbetnews.com

Коуч «Ліону» націлений на вихід у фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер французького «Ліону» Руді Гарсія вважає, що його підопічні мають змогу подолати півфінальний бар’єр Ліги чемпіонів.

«Апетит приходить під час їжі. Зараз ми хочемо вийти у фінал і, зігравши чудово, здатні це зробити. Від «Баварії» це теж залежить, однак ми постараємося зіграти на своїх сильних якостях. У «Баварії» немає слабких місць, але ідеальних команд не існує. Якщо нам вдасться нав'язати свою гру і розумно розпоряджатися м'ячем, добре комбінувати, то ми теж можемо чогось домогтися. ми повинні вірити в себе», - заявив Гарсія.

Зазначимо, що «Ткачі» цього сезону повторили найкращий результат в рамках Ліги чемпіонів – дійшли до півфіналу.

Додамо також, сьогодні «Ліон» і «Баварія» о 22:00 проведуть в Лісабоні другий півфінал Ліги чемпіонів.

Джерело: УЄФА