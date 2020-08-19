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    Наставник «Ліону» про матч з «Баварією»: ідеальних команд не існує

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    Гарсія в сезоні 2017/18 роках виводив &laquo;Марсель&raquo; у фінал Ліги Європи&nbsp; - Наставник «Ліону» про матч з «Баварією»: ідеальних команд не існує
    Гарсія в сезоні 2017/18 роках виводив «Марсель» у фінал Ліги Європи 
    Світлина - vbetnews.com

    Коуч «Ліону» націлений на вихід у фінал Ліги чемпіонів

    Головний тренер французького «Ліону» Руді Гарсія  вважає, що його підопічні мають змогу подолати півфінальний бар’єр Ліги чемпіонів. 

    «Апетит приходить під час їжі. Зараз ми хочемо вийти у фінал і, зігравши чудово, здатні це зробити. Від «Баварії» це теж залежить, однак ми постараємося зіграти на своїх сильних якостях. У «Баварії» немає слабких місць, але ідеальних команд не існує. Якщо нам вдасться нав'язати свою гру і розумно розпоряджатися м'ячем, добре комбінувати, то ми теж можемо чогось домогтися. ми повинні вірити в себе», - заявив Гарсія.

    Зазначимо, що «Ткачі» цього сезону повторили найкращий результат в рамках Ліги чемпіонів – дійшли до півфіналу.

    Додамо також, сьогодні «Ліон» і «Баварія» о 22:00 проведуть в Лісабоні другий півфінал Ліги чемпіонів.

    Читайте також: Колишній футболіст збірної України завершив професійну кар’єру.

    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Олімпік (Ліон) Руді Ґарсія
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