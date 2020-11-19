Футбольні журналісти підтримали збірну України. Але не всі?

Хтось радіє, хтось зловтішається?

Ведучий програми «Великий футбол» Олександр Денисов заявив про підтримку збірної України у ситуації щодо матчу зі Швейцарією.

«Хочу підтримати особисто Андрія Шевченка і всю нашу збірну. Команда не зіграла оптимальним складом жодної гри в жовтні і листопаді. Так, як вдарило по нам, не вдарило ні по одній збірній. І тим не менше збірна України показувала гідний футбол, а тренерський штаб, незважаючи на всі кадрові потрясіння, не намагався сховатися за ковід щоб підстрахувати себе. Тренерський штаб і команда були готові вийти на поле і сьогодні», — сказав він сайту Футбол Україна.

Денисов нагадав, що рішенням кантону Люцерна матч було скасовано повністю. На його думку це є дуже поганим прецедентом для УЄФА.

Долю гри згодом повинен вирішити дисциплінарний комітет УЄФА і прогнозувати, як буде далі доволі складно.

Натомість, не всі футбольні журналісти підтримують збірну.

Артем Франков, наприклад, якого вважають близьким до братів Суркісів, закидає керівництву УАФ вину за зараження футболістів збірної України «ковідом». Буцімто, не треба було у Польщу їздити, щоб зіграти товариську гру з місцевою збірною.