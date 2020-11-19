Груповий турнір Ліги націй: визначилися всі переможці і невдахи, невідома лише доля України

Найдраматичнішими у середу були протистояння в Лізі С

У середу, 18 листопада, фінішували поєдинки групового турніру футбольної Ліги націй.

Точніше, досі невизначеною залишається доля поєдинку елітного дивізіону турніру між збірними Швейцарії і України. Головний лікар кантону Люцерн заборонив проведення поєдинку через новий спалах епідемії коронавірусу в лавах української збірної. Швейцарці наполягали, щоб гості зіграли поєдинок, наспіх зібравши команду з нових футболістів. Українська сторона від такого варіанту відмовилася. Тепер УЄФА повинна визначити – грати матч пізніше, зараховувати українцям технічну поразку, визначати переможця за жеребкуванням чи залишити таблицю в її нинішньому вигляді, без дискусійного поєдинку. Від підсумку цієї зустрічі залежить, яка з команд залишить Лігу А. Після п’яти проведених поєдинків українці мали шість очок, швейцарці – три.

Цікаво, що зі ще одним непроведеним матчем у Лізі В УЄФА вже визначилася. Збірній Норвегії зарахована технічна поразка за невиїзд у Румунію. Неявку скандинавів спричинила заборона на виліт команди від норвезької влади, яка не впустила команду через загрозу зараження коронавірусом. Таким чином, норвежці фактично добровільно віддали перше місце, а з ним і місце в дивізіоні А команді Австрії.

В інших групах боротьба завершилася виключно за спортивним принципом. За підсумками матчів групового турніру в «Фіналі чотирьох» за перемогу в Лізі націй навесні наступного року посперечаються збірні Італії, Бельгії, Франції та Іспанії. Покидають елітний ешелон команди Боснії і Герцеґовини, Ісландії, Швеції і Швейцарії чи України. На їх місце в наступному розіграші турніру зайдуть нинішні переможці груп Ліги В – Австрія, Чехія, Вельс та Угорщина. Угорці, як уже повідомляв «Главком», виграли свій квартет завдяки принизливій поразці збірної РФ від Сербії.

Покидають другий ешелон команди Північної Ірландії, Словаччини, Туреччини та Болгарії. Їх місце займуть переможці Дивізіону С – Чорногорія, Вірменія, Словенія і Албанія. Невдахи третього ешелону визначаться в плей-оф. Стикові матчі навесні між собою проведуть Казахстан – Молдова, Кіпр – Естонія. Невдах цих поєдинків замінять переможці Ліги D – команди Фарерських островів і Ґібралтару.

Ліга А

Боснія і Герцеґовина – Італія – 0:2

Голи: 0:1 – Андреа Белотті (22). 0:2 – Доменіко Берарді (68)

Польща – Нідерланди – 1:2

Голи: 1:0 – Каміл Южвяк (6). 1:1 – Мемфіс Депай (77, з пенальті). 1:2 – Жоржіньо Вейналдум (84)

Підсумкове становище команд у групі 1: Італія – 12, Нідерланди – 11, Польща – 7, Боснія і Герцеґовина - 2

Бельгія – Данія – 4:2

Голи: 1:0 – Юрі Тілеманс (3). 1:1 – Йонас Вінд (17). 2:1 – Ромелу Лукаку (57). 3:1 – Ромелу Лукаку (69). 3:2 – Насер Шадлі (86, автогол). 4:2 – Кевін Де Брюйне (87)

Англія – Ісландія – 4:0

Голи: 1:0 – Деклан Райс (20). 2:0 – Мейсон Маунт (24). 3:0 – Філ Фоден (80). 4:0 – Філ Фоден (84)

Підсумкове становище команд у групі 2: Бельгія – 15, Данія – 10, Англія – 10, Ісландія – 0

Ліга В

Австрія – Норвегія – 1:1

Голи: 0:1 – Ґаяс Загід (61). 1:1 – Адріан Ґрбіч (90+4)

Північна Ірландія – Румунія – 1:1

Голи: 1:0 – Ліам Бойс (56). 1:1 – Ерік Бікфалві (81)

Підсумкове становище команд у групі 1: Австрія – 13, Норвегія – 10, Румунія – 8, Північна Ірландія – 2

Чехія – Словаччина – 2:0

Голи: 1:0 – Томаш Соучек (17). 2:0 – Зденек Ондрашек (55)

Ізраїль – Шотландія – 1:0

Гол: 1:0 – Манор Соломон (44)

Підсумкове становище команд у групі 2: Чехія – 12, Шотландія – 10, Ізраїль – 8, Словаччина – 4

Ірландія – Болгарія – 0:0

Вельс – Фінляндія – 3:1

Голи: 1:0 – Гаррі Вілсон (29). 2:0 – Деніел Джеймс (46). 2:1 – Теему Пуккі (63). 3:1 – Кіффер Мур (84)

Підсумкове становище команд у групі 4: Вельс – 16, Фінляндія – 12, Ірландія – 3, Болгарія – 2

Ліга С

Вірменія – Македонія – 1:0

Гол: 1:0 – Ованнес Амбардцумян (55)

Грузія – Естонія – 0:0

Підсумкове становище у групі 2: Вірменія – 11, Македонія – 9, Грузія – 7, Естонія – 3

Греція – Словенія – 0:0

Косово – Молдова – 1:0

Гол: 1:0 – Лірім Кастраті (31)

Підсумкове становище команд у групі 3: Словенія – 16, Греція – 12, Косово – 5, Молдова – 1

Албанія – Білорусь – 3:2

Голи: 1:0 – Сокол Чікаллеші (20). 2:0 – Сокол Чікаллеші (27, з пенальті). 2:1 – Максим Скавиш (35). 3:1 – Рей Манай (44). 3:2 – Макс Ебонґ (80)

Казахстан – Литва – 1:2

Голи: 1:0 – Абат Аймбетов (38). 1:1 – Модестас Воробйовас (40). 1:2 – Арвідас Новіковас (90+4)

Підсумкове становище команд у групі 4: Албанія – 11, Білорусь – 10, Литва – 8, Казахстан – 4

Найкращими бомбардирами групового турніру Ліги націй стали: бельгієць Ромелу Лукаку – 5 голів (Дивізіон А); норвежець Ерлінґ Голлан – 6 голів (Дивізіон В); чорногорець Стеван Йоветіч, албанець Сокол Чікаллеші, естонець Рауно Саппінен та словенець Гаріс Вучкіч – по 4 голи (Дивізіон С); Клемінт Ольсен (Фарери) – 4 голи (Дивізіон D).