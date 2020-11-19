По другому і третьому колу. 25 представників клубу першої ліги здали позитивні тести на Covid-19

Перед тестуванням симптоми застуди були лише в одного футболіста

Відразу 25 гравців, тренерів і членів персоналу першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» здали позитивні тести на коронавірус. Івано-франківці планово тестувалися напередодні чергового матчу чемпіонату України. У рамках 14-го туру першої ліги вони 20 листопада мали грати в Луцьку з «Волинню».

Лише п’ятеро гравців і троє тренерів отримали негативні результати коронавірусної інфекції. Цікаво, що за добу до отримання результатів команда тренувалася і симптоми застуди тоді відчував лише один гравець команди.

Результати молекулярно-генетичного дослідження несподівані ще й тому, що більшість представників клубу вже здавали по одному, а то й два позитивних тести.

19 листопада вранці, одразу ж після оголошення результатів ПЛР-тестів, «Прикарпаття» в повному складі відправилося на двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, що перша серія позитивних тестів у «Прикарпатті» трапилася наприкінці літа. Тоді команда відправилася на самоізоляцію вперше. Вдруге івано-франківці масово злягли в останніх числах жовтня. Тоді у лавах «Прикарпаття» було виявлено 13 позитивних тестів на коронавірус, однак це не завадило команді зіграти виїзний поєдинок з «Агробізнесом» (0:3).

Цього разу у розпорядженні тренерського штабу немає навіть 13 футболістів для заявки на гру. Тож найближчих два-три матчі чемпіонату підопічні Руслана Мостового не пропустять.

Разом з тим, 17 листопада, під час вечірнього тренування «Прикарпаття» на стадіоні «Рух» раптово помер адміністратор клубу Олександр Бурлака. У 48-річного чоловіка відірвався тромб.