Міжнародна федерація хокею відмінила в 2021 році всі турніри, крім чотирьох

Збірні України, які виступають у дивізіоні 1В, в 2021 році на офіційному рівні не гратимуть

Міжнародна федерація хокею прийняла рішення скасувати ряд турнірів сезону-2020/2021 через пандемію коронавірусу, повідомляється на офіційному сайті Федерації.

Скасування торкнулися змагань в нижчих дивізіонах серед чоловіків і жінок, а також молодіжних та юнацьких чемпіонатів. У цілому скасування вплинуть на 18 турнірів, в результаті чого загальна кількість скасованих спортивних заходів у програмі на 2021 рік сягне 28-ми.

Зміни не торкнуться дорослого чемпіонату світу, молодіжної першості світу, жіночого чемпіонату світу та юнацького чемпіонату світу до 18 років.

Відповідно збірні України, які виступають у дивізіоні 1В, в 2021 році на офіційному рівні не гратимуть.

Нагадаємо, що торік через пандемію коронавірусу був скасований ряд чемпіонатів світу в різних дивізіонах, включаючи і чоловічий чемпіонат світу серед елітних команд. Турнір мав відбутися з 8 по 24 травня 2020 року в Швейцарії – Цюріху і Лозанні.

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