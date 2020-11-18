  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міжнародна федерація хокею відмінила в 2021 році всі турніри, крім чотирьох

    • Розсилка
    Чинними чемпіонами світу з 2019 року залишаються фіни - Міжнародна федерація хокею відмінила в 2021 році всі турніри, крім чотирьох
    Чинними чемпіонами світу з 2019 року залишаються фіни
    Світлина - IIHF

    Збірні України, які виступають у дивізіоні 1В, в 2021 році на офіційному рівні не гратимуть

    Міжнародна федерація хокею прийняла рішення скасувати ряд турнірів сезону-2020/2021 через пандемію коронавірусу, повідомляється на офіційному сайті Федерації.

    Скасування торкнулися змагань в нижчих дивізіонах серед чоловіків і жінок, а також молодіжних та юнацьких чемпіонатів. У цілому скасування вплинуть на 18 турнірів, в результаті чого загальна кількість скасованих спортивних заходів у програмі на 2021 рік сягне 28-ми.

    Зміни не торкнуться дорослого чемпіонату світу, молодіжної першості світу, жіночого чемпіонату світу та юнацького чемпіонату світу до 18 років.

    Відповідно збірні України, які виступають у дивізіоні 1В, в 2021 році на офіційному рівні не гратимуть.

    Нагадаємо, що торік через пандемію коронавірусу був скасований ряд чемпіонатів світу в різних дивізіонах, включаючи і чоловічий чемпіонат світу серед елітних команд. Турнір мав відбутися з 8 по 24 травня 2020 року в Швейцарії – Цюріху і Лозанні.

     Читайте також: Головний діамант чемпіонату світу з хокею є вихованцем українського тренера
    Теги: чемпіонат світу Збірна України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies