Ломаченко визначився з майбутнім після поразки від Лопеса

Василь не змінюватиме вагової категорії

Український екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не збирається міняти вагову категорію після поразки від американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це повідомив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс посилаючись на менеджера українського боксера Еґіса Клімаса.

«Хоч Василь Ломаченко може опуститися до 59 кг, але колишній король pound-for-pound воліє залишитися в легкій вазі і хоче реваншу з Теофімо Лопесом, повідомив його менеджер Егіс Клімас. Клімас каже, що Ломаченко знаходиться в хорошому настрої після операції на плечі».

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Після поєдинку Ломаченко переніс операцію на плечі.