  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ломаченко визначився з майбутнім після поразки від Лопеса

    • Розсилка
    Василь Ломаченко розраховує на бій-реванш із Теофімо Лопесом - Ломаченко визначився з майбутнім після поразки від Лопеса
    Василь Ломаченко розраховує на бій-реванш із Теофімо Лопесом
    Афіша із соцмереж

    Василь не змінюватиме вагової категорії

    Український екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не збирається міняти вагову категорію після поразки від американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

    Про це повідомив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс посилаючись на менеджера українського боксера Еґіса Клімаса.

    «Хоч Василь Ломаченко може опуститися до 59 кг, але колишній король pound-for-pound воліє залишитися в легкій вазі і хоче реваншу з Теофімо Лопесом, повідомив його менеджер Егіс Клімас. Клімас каже, що Ломаченко знаходиться в хорошому настрої після операції на плечі».

    У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Після поєдинку Ломаченко переніс операцію на плечі.

     Дивіться також: Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies