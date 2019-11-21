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    Гнітючий смуток. Ще один футболіст збірної України тужить за Ракицьким

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    Сергій Кривцов захоплюється Ярославом Ракицьким - Гнітючий смуток. Ще один футболіст збірної України тужить за Ракицьким
    Сергій Кривцов захоплюється Ярославом Ракицьким
    Динамоманія

    Звісно, футболіст той теж із «Шахтаря»

    Гравець донецького «Шахтаря» і національної збірної України Сергій Кривцов, як і його партнер за клубом Євген Коноплянка, важко сприйняв рішення про завершення кар’єри в національній команді оборонця пітерського «Зеніту» Ярослава Ракицького.

    «Всі знають, що Ракицький може давати ідеальні паси, я б навіть сказав, унікальні. Гравця з такими здібностями видати точний і своєчасний пас дійсно бракує. Але, як ви розумієте, прощання Ярослава зі збірною безпосередньо пов'язане з його переходом у «Зеніт». Це було його рішення, я його засуджувати не беруся», - наводить слова Кривцова «Діалог.ua».

    Ракицький перейшов у «Зеніт» з «Шахтаря» в січні 2019 року. У сезоні-2018/2019 30-річний оборонець допоміг клубу з Санкт-Петербурга стати чемпіоном російської Прем'єр-Ліги. За національну команду України Ярослав виступав з 2009 по 2018 рік.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Євген Коноплянка Ярослав Ракицький Сергій Кривцов ФК Зеніт спорт поза політикою
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