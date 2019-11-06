Ракицький образився і оголосив про завершення виступів за збірну України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За збірну України Ярослав Ракицький відіграв 54 матчі і забив 5 м'ячів Фото із соцмереж

Ярослав потішив фразою «Футбол поза політикою»

Екс-оборонець донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький, який з початку 2019 року виступає за російський «Зеніт», образився на керівництво національної збірної України і оголосив про припинення виступів за національну команду.

«Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, - написав футболіст у себе в соцмережах. - Хлопці ви молодці, гра класна! Десять років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю «до побачення». Я йду зі збірної України. Я чекав виклику в команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви керуєтеся. Футбол поза політикою?

Для мене було честю захищати збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.

Дякую всім, хто підтримував і тим хто не підтримував, ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякую!»

Нагадаємо, що поки футболіст Ракицький живе в ефемерному світі «футболу поза політикою», жертвами війни з країною, в яку Ярослав поїхав заробляти гроші, є понад десять тисяч українців.

Читайте також: Шевченко викликав до збірної України дебютанта