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    Ракицький образився і оголосив про завершення виступів за збірну України

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    За збірну України Ярослав Ракицький відіграв 54 матчі і забив 5 м'ячів - Ракицький образився і оголосив про завершення виступів за збірну України
    За збірну України Ярослав Ракицький відіграв 54 матчі і забив 5 м'ячів
    Фото із соцмереж

    Ярослав потішив фразою «Футбол поза політикою»

    Екс-оборонець донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький, який з початку 2019 року виступає за російський «Зеніт», образився на керівництво національної збірної України і оголосив про припинення виступів за національну команду.

    «Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, - написав футболіст у себе в соцмережах. - Хлопці ви молодці, гра класна! Десять років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю «до побачення». Я йду зі збірної України. Я чекав виклику в команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви керуєтеся. Футбол поза політикою?

    Для мене було честю захищати збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.

    Дякую всім, хто підтримував і тим хто не підтримував, ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякую!»

    Нагадаємо, що поки футболіст Ракицький живе в ефемерному світі «футболу поза політикою», жертвами війни з країною, в яку Ярослав поїхав заробляти гроші, є понад десять тисяч українців.

     Читайте також: Шевченко викликав до збірної України дебютанта
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Ярослав Ракицький
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