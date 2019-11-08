Екс-футболіст Левченко – Ракицькому: Так, футбол – політика. Удачі, Ярику, це був твій свідомий вибір



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Ярослав Ракицький обрав «Ґазпром» Фото із соцмереж

Євген поважає Ярослава як футболіста

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко заявив, що оборонцеві російського «Зеніта» Ярославу Ракицькому немає місця у національній команді України.

Про це, після заяви Ракицького, що він вирішив завершити кар'єру у збірній України, Левченко написав у twitter.

«У мене немає жодних претензій до футболіста Ракицького. Я впевнений – він сильний оборонець. Але в цій ситуації мені абсолютно зрозуміло, як будується збірна України. І в ній немає місця Ракицькому. І так, футбол – це політика. Удачі Ярику, це був твій усвідомлений вибір», - написав Левченко.