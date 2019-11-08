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    Екс-футболіст Левченко – Ракицькому: Так, футбол – політика. Удачі, Ярику, це був твій свідомий вибір

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    Ярослав Ракицький обрав&nbsp;&laquo;Ґазпром&raquo;&nbsp; - Екс-футболіст Левченко – Ракицькому: Так, футбол – політика. Удачі, Ярику, це був твій свідомий вибір
    Ярослав Ракицький обрав «Ґазпром» 
    Фото із соцмереж

    Євген поважає Ярослава як футболіста

    Колишній футболіст збірної України Євген Левченко заявив, що оборонцеві російського «Зеніта» Ярославу Ракицькому немає місця у національній команді України.

    Про це, після заяви Ракицького, що він вирішив завершити кар'єру у збірній України, Левченко написав у twitter.

    «У мене немає жодних претензій до футболіста Ракицького. Я впевнений – він сильний оборонець. Але в цій ситуації мені абсолютно зрозуміло, як будується збірна України. І в ній немає місця Ракицькому. І так, футбол – це політика. Удачі Ярику, це був твій усвідомлений вибір», - написав Левченко.

     Читайте також: Тренер «Зеніта» дав невисоку оцінку грі Ракицького в Лізі чемпіонів
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Ярослав Ракицький ФК Зеніт Євген Левченко
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