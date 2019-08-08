Гол екс-гравця київського «Динамо» приніс «Галатасараю» Суперкубок Туреччини (відео)



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Юнес Беланда вирішив долю Суперкубка Туреччини francefootball.fr

Юнес Беланда відзначився у своєму фірмовому стилі

Стамбульський «Ґалатасарай» став володарем Суперкубка Туреччини з футболу.

У матчі за цей трофей чинні чемпіони Туреччини перемогли 1:0 фіналіста Кубка країни «Альхісар». Єдиний м’яч на 39-й хвилині провів колишній півоборонець команди київського «Динамо» Юнес Беланда.

Марокканець Юнес Беланда виступав у київському «Динамо» з деякими перервами з 2013-го по 2017 роки. Після «Динамо» він трохи пограв за німецький «Шальке», провів сезон у французькій «Ніцці», а в 2017-му перебрався в «Ґалатасарай», за який виступає понині.