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    Гол екс-гравця київського «Динамо» приніс «Галатасараю» Суперкубок Туреччини (відео)

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    Юнес Беланда вирішив долю Суперкубка Туреччини - Гол екс-гравця київського «Динамо» приніс «Галатасараю» Суперкубок Туреччини (відео)
    Юнес Беланда вирішив долю Суперкубка Туреччини
    francefootball.fr

    Юнес Беланда відзначився у своєму фірмовому стилі

    Стамбульський «Ґалатасарай» став володарем Суперкубка Туреччини з футболу.

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    У матчі за цей трофей чинні чемпіони Туреччини перемогли 1:0 фіналіста Кубка країни «Альхісар». Єдиний м’яч на 39-й хвилині провів колишній півоборонець команди київського «Динамо» Юнес Беланда.

    Марокканець Юнес Беланда виступав у київському «Динамо» з деякими перервами з 2013-го по 2017 роки. Після «Динамо» він трохи пограв за німецький «Шальке», провів сезон у французькій «Ніцці», а в 2017-му перебрався в «Ґалатасарай», за який виступає понині.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Ґалатасарай» Юнес Беланда ФК «Альхісар»
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