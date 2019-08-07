Ліга чемпіонів. Сенсація в матчі потенційних суперників «Динамо» і решта матчів середи (відео)



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ЛАСК сенсаційно зупинив «Базель» у першому матчі третьої кваліфікації www.ad.nl

Найупевненіше напередодні матчів-відповідей почуватиметься норвезький «Русенборґ»

У п’яти матчах третьої кваліфікації Ліги чемпіонів, які відбулися у середу, 7 серпня визначилися фаворити кожного з двобоїв.

Найбільша сенсація трапилася в поєдинку двох потенційних суперників київського «Динамо». Швейцарський «Базель», який у попередньому раунді сенсаційно переграв голландський ПСВ, поступився вдома австрійському ЛАСКу. Причому в другому таймі австрійці вели 2:0. Забити обнадійливий гол Лука Цуффі зміг лише за три хвилини до завершення поєдинку.

«Базель» (Швейцарія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:2

Голи: 0:1 – Траунер (50). 0:2 – Жоао Клаус (82). 1:2 – Цуффі (87)

«Краснодар» (РФ) – «Порту» (Португалія) – 0:1

Гол: 0:1 – Сержіу Олівейра (89)

«Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 0:1

Гол: 0:1 – Масурас (53)

ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 1:1

Голи: 1:0 – Маріо Рондон (28). 1:1 – Джеймс Форрест (37)

Український нападник «Селтіка» Мар’ян Швед провів весь матч на лаві запасних.

«Марібор» (Словенія) – «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) – 1:3

Голи: 0:1 – Содерлунд (50). 0:2 – Содерлунд (64). 1:2 – Маркос Тавареш (71). 1:3 – Майк Єнсен (71)

Матчі-відповіді ці команди зіграють 14 серпня.