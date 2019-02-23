Скандальний старт весни в українському футболі: «Маріуполь»виграє завдяки сумнівному пенальті (відео)



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«Маріуполь» переміг «Олімпік», але враження про гру залишилося неоднозначне Офіційний сайт ФК «Маріуполь»

Після матчу тренер «олімпійців» був несамовито злий

В Україні поновився чемпіонат з футболу зозону-2018/2019. Відкрили першисть дві команди. які представляють Донеччину. «Маріуполь» переміг, але обидва м'ячі забив з пенальті, один з яких виглядає доволі суперечливим.

«Маріуполь» - «Олімпік» - 2:1

Голи: 0:1 - Г. Пасич (24). 1:1 - Піхальонок (45+3, з пенальті). 2:1 - Борячук (48, з пенальті)

«Маріуполь»: Худжамов – Полегенько, Биков, Чоботенко, Демірі – Мішньов, Піхальонок, Федорчук (Ігнатенко, 67) – Зубков (Тищенко, 85), Борячук, Вакула (Чурко, 79). Тренер - Олександр Бабич

«Олімпік»: Махновський – Ксьонз, Дмитро Гришко, Цимбалюк, Вантух (Выталый Балашов, 79) – Є. Пасич, Кольцов (Шиндер, 86), Олексый Гай, Г. Пасич – Дегтярьов (Тейшейра, 66), Матар. Тренер - В’ячеслав Шевчук

Судді: Шурман (Київ) - Віталій Сухін, Павлинов (обидва - Одеса)

Попередження: Федорчук 19 - Махновський 45+2

23 лютого. Маріуполь. Стадіон ім Бойка

Маріуполь — Олімпік. Огляд матчу. 2:1. 23.02.2019

Тренер «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук прокоментував поразку від «Маріуполя» доволі емоційно:



- Створили велику кількість моментів, які повинні були реалізовувати - 3:0 вести. Худжамов, вважаю, зараз найкращий голкіпер в УПЛ. Це граючий тренер, він витягнув «Маріуполь», врятував команду від поразки, але вкотре втрутилися додаткові люди, два пенальті, і ми програли матч. Будемо працювати над завершенням моментів, щоб забивати. Головне, щоб ніхто нам не заважав перемагати. Знову мені будуть дзвонити, вибачатися. Вперше в історії українського футболу я прийшов на КДК, вибачився, якщо там щось було, коли трапився конфлікт з «Шахтарем». Ми з Паулу Фонсекою потиснули руки, це нормально, вони вибачилися. Ми йдемо далі, це емоції, але коли арбітри в кожному матчі припускаються помилок, то цих хлопців потрібно карати, так просто не можна. Вони повинні працювати над помилками. Кожен матч вони знищують команду, а потім підходять і вибачаються.



Честково згоден з Шевчуком арбітр-рекордсмен за кількістю проведених матчів в елітному дивізіоні українського футболу Сергій Шебек.



- На 45-й хвилині пенальті у ворота «Олімпік» – безапеляційний. А ось одинадцятиметровий на 47-й хвилині – вигаданий. Пішла подача від кутового прапорця, м'яч влучив у груди Матара, а від грудей, можливо, відскочив і торкнувся напівзігнутої руки. Але це ж не пенальті – це неочікуваний м'яч. Ба більше, навіть якби м'яч не торкнувся грудей, а одразу влучив у руку – це все одно був би неочікуваний м'яч і не тягнув би на пенальті. Арбітри помилилися і відібрали в «Олімпіка» очки, на які той міг претендувати.



У мене також питання – хто призначив цей одинадцятиметровий удар: Шурман чи асистент? З досвіду можу сказати, що Шурман не міг бачити епізоду через скупчення футболістів (хоча, зазначу, що позицію арбітр займав правильну – як і рекомендують при подачах кутового). Тож, вважаю, що арбітра в полі міг збити спантелику асистент Віталій Сухін. Так чи інакше, але «Олімпіку» від цього не легше – очок уже не повернути.



Додамо, що після цієї поразки «Олімпік» майже втратив шанси на потрапляння до першої шістки.

Джерело: UA-Футбол