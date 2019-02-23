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    «Чорноморець» сенсаційно переміг у Львові і майже наздогнав «Карпати» (відео)

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    &laquo;Чорноморець&raquo; намагається виправити непросте турнірне становище - «Чорноморець» сенсаційно переміг у Львові і майже наздогнав «Карпати» (відео)
    «Чорноморець» намагається виправити непросте турнірне становище
    Сай УПЛ

    Перемогу одеситам приніс гол Віталія Гошкодері

    Одеський «Чорноморець» здобув несподівану перемогу у Львові над однойменним ФК в матчі 19 туру української Прем'єр-ліги. Єдиний м'яч «моряків» у середині першого тайму провів новачок команди Віталій Гошкодеря.

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    «Львів» - «Чорноморець» - 0:1
    Голи: 0:1 - Гошкодеря (32)
    «Львів»: Сарнавський - Насонов, Парамонов, Борзенко (к), Адамюк - Сабіно (Кадіна, 68), Приймак - Педро, Алваро (Янчак 73), Ліпе - Кауе (Пернамбуко, 61)
    «Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Гліб Грачов, Андрій Міщенко, Рижук - Морозенко (Мусолітін, 85), Бабенко - Чорній (Коваль, 76), Гошкодеря, Танчик - Аржанов (Павлов, 90+1)
    Суддя: Новохатній (Київ)
    Попередження: Ліпе (56), Адамюк (57), Парамонов (59), Сабіно (65), Приймак (84) - Олександр Голиков (17), Андрій Міщенко (59), Коваль (83)
    Львів. Стадіон «Україна». 700 глядачів

    Львів — Чорноморець. Огляд матчу. 0:1. 23.02.2019

    Цікаво, що в другому таймі «Чорноморець» забив вдруге. але судді помилково м'ячі не зарахували. Після подачі кутового і скидки Гошкодеря замикав дальню стійку. Адамюк не створив офсайдної лінії, проте лінійний рефері порахував, що це не аргумент і «поза грою» все одно запалив.

    Після цієї перемоги «Чорноморець» набрав 15 очок, продовжує займати передостаннє, 11-те місце, але скоротив відставання від львівських «Карпат», які йдуть десятими, до двох пунктів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК «Львів» Віталій Гошкодеря
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