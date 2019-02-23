«Чорноморець» сенсаційно переміг у Львові і майже наздогнав «Карпати» (відео)



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«Чорноморець» намагається виправити непросте турнірне становище Сай УПЛ

Перемогу одеситам приніс гол Віталія Гошкодері

Одеський «Чорноморець» здобув несподівану перемогу у Львові над однойменним ФК в матчі 19 туру української Прем'єр-ліги. Єдиний м'яч «моряків» у середині першого тайму провів новачок команди Віталій Гошкодеря.

«Львів» - «Чорноморець» - 0:1

Голи: 0:1 - Гошкодеря (32)

«Львів»: Сарнавський - Насонов, Парамонов, Борзенко (к), Адамюк - Сабіно (Кадіна, 68), Приймак - Педро, Алваро (Янчак 73), Ліпе - Кауе (Пернамбуко, 61)

«Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Гліб Грачов, Андрій Міщенко, Рижук - Морозенко (Мусолітін, 85), Бабенко - Чорній (Коваль, 76), Гошкодеря, Танчик - Аржанов (Павлов, 90+1)

Суддя: Новохатній (Київ)

Попередження: Ліпе (56), Адамюк (57), Парамонов (59), Сабіно (65), Приймак (84) - Олександр Голиков (17), Андрій Міщенко (59), Коваль (83)

Львів. Стадіон «Україна». 700 глядачів

Львів — Чорноморець. Огляд матчу. 0:1. 23.02.2019

Цікаво, що в другому таймі «Чорноморець» забив вдруге. але судді помилково м'ячі не зарахували. Після подачі кутового і скидки Гошкодеря замикав дальню стійку. Адамюк не створив офсайдної лінії, проте лінійний рефері порахував, що це не аргумент і «поза грою» все одно запалив.

Після цієї перемоги «Чорноморець» набрав 15 очок, продовжує займати передостаннє, 11-те місце, але скоротив відставання від львівських «Карпат», які йдуть десятими, до двох пунктів.