Харків - претендент на проведення Суперкубку УЄФА-2021



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Є три конкуренти за це право

Престижний поєдинок, який проводять на початку кожного нового сезону в Європі може пройти на стадіон ОСК «Металіст».

Однак крім Харкова, заявку на проведення Суперкубка також подали ще три міста: Мінськ (Білорусь), Гельсінкі (Фінляндія) та Белфаст (Північна Ірландія).

Виконавчий комітет УЄФА назве переможця вже 29-го травня цього року.

Також УЄФА повідомив, що розпочав процес прийому заявок на проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2022-го та 2023 років. Відповідні рішення ухвалять у вересні 2019 року. Національні асоціації можуть виявити свою зацікавленість у подачі заявок на ці фінали до 22 березня 2019 року.