Голкіпер збірної України увійшов до топ-50 найбільш титулованих футболістів світу



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Пятов на футбольному полі із Роналду Instagram uafukraine

Всього в рейтингу знайшлося місце чотирьом чинним і колишнім гравцям «Шахтаря»

Видання Transfermarkt склало рейтинг 50 футболістів, які завоювали найбільше трофеїв в XXI столітті, в якому знайшлося місце Андрію Пятову і Ярославу Ракицькому.

Андрій Пятов, який готується в складі збірної України до матчу Ліги націй з Іспанією, обійняв 23-тє місце із 26 завойованими трофеями. Ракицький перебуває на 41 позиції – 24 трофеї.

Нинішній директор донецького клубу з футболу Даріо Срна з 29 завойованими титулами розташувався на 16-му рядку. Бразилець Фернандіньо, який виступає за «Манчестер Сіті», виграв 28 турнірів (19-е місце).

Найтитулованішим футболістом світу визнаний ексзахисник «Барселони» і «ПСЖ» бразилець Дані Алвес, який виступає на батьківщині за «Сан-Паулу» (41 трофей). За ним розташувалися його ексодноклубники по «синьо-гранатовим» іспанець Андрес Іньєста (39 титулів), аргентинець Ліонель Мессі і бразилець Максвелл (обидва - по 37).

Джерело: Transfermarkt