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    Голкіпер збірної України увійшов до топ-50 найбільш титулованих футболістів світу

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    Пятов на футбольному полі із Роналду&nbsp; - Голкіпер збірної України увійшов до топ-50 найбільш титулованих футболістів світу
    Пятов на футбольному полі із Роналду 
    Instagram uafukraine

    Всього в рейтингу знайшлося місце чотирьом чинним і колишнім гравцям «Шахтаря»

    Видання Transfermarkt склало рейтинг 50 футболістів, які завоювали найбільше трофеїв в XXI столітті, в якому знайшлося місце Андрію Пятову і Ярославу Ракицькому.

    Андрій Пятов, який готується в складі збірної України до матчу Ліги націй з Іспанією, обійняв 23-тє місце із 26 завойованими трофеями. Ракицький перебуває на 41 позиції – 24 трофеї.

    Нинішній директор донецького клубу з футболу Даріо Срна з 29 завойованими титулами розташувався на 16-му рядку. Бразилець Фернандіньо, який виступає за «Манчестер Сіті», виграв 28 турнірів (19-е місце).

    Найтитулованішим футболістом світу визнаний ексзахисник «Барселони» і «ПСЖ» бразилець Дані Алвес, який виступає на батьківщині за «Сан-Паулу» (41 трофей). За ним розташувалися його ексодноклубники по «синьо-гранатовим» іспанець Андрес Іньєста (39 титулів), аргентинець Ліонель Мессі і бразилець Максвелл (обидва - по 37).

    Читайте також: Мессі виступив із офіційним рішенням щодо свого майбутнього.

    Джерело: Transfermarkt

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ярослав Ракицький Андрій П'ятов Дані Альвес Фернандіньо Даріо Срна
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