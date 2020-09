Мессі виступив із офіційним рішенням щодо свого майбутнього

Аргентинець заявив, що його любов до «Барселони» ніколи не зміниться

Шестиразовий володар «Золотого м'яча» повернеться на «Камп Ноу» після саги, в якій, за його словами, було виявлено багато «фальшивих людей».

Мессі бажав покинути клуб, але не зробить це аби не займатися судовими розглядами. Тобто, наступний сезон аргентинець відіграє в каталонській команді.

«Я був незадоволений, хотів піти. Мені не дозволили це зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не займатися судовими розглядами. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа», - зізнався аргентинець.

33-річний футболіст розповів, як увесь рік просив відпустити його, а також додав, що президент «блаугранос» Жозеп Бартомеу не тримає власне слово.

WORLD EXCLUSIVE



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc