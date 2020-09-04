Мессі виступив із офіційним рішенням щодо свого майбутнього



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Мессі ще одни сезон првоеде в іспанській команді Світлина - Goal.com

Аргентинець заявив, що його любов до «Барселони» ніколи не зміниться

Шестиразовий володар «Золотого м'яча» повернеться на «Камп Ноу» після саги, в якій, за його словами, було виявлено багато «фальшивих людей».

Мессі бажав покинути клуб, але не зробить це аби не займатися судовими розглядами. Тобто, наступний сезон аргентинець відіграє в каталонській команді.

«Я був незадоволений, хотів піти. Мені не дозволили це зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не займатися судовими розглядами. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа», - зізнався аргентинець.

33-річний футболіст розповів, як увесь рік просив відпустити його, а також додав, що президент «блаугранос» Жозеп Бартомеу не тримає власне слово.

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Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc — Goal (@goal) September 4, 2020

«Я сказав керівництву, в тому числі президенту, що хочу поїхати. Я говорив йому про це весь рік. Я вважав, що настав час відійти в сторону. Я вважав, що клубу потрібно більше молодих гравців, нових футболістів, і думав, що мій час в «Барселоні» закінчився. Мені було дуже шкода, тому що я завжди говорив, що хочу тут закінчити кар'єру. Це був дуже важкий рік, я багато терпів на тренуваннях, на іграх і в роздягальні. Для мене все стало дуже складним, і настав момент, коли я задумався про пошуки нових амбіцій. Це сталося не через результат в Лізі чемпіонів проти «Баварії»... Я довго думав про це рішення. Я сказав про все президенту. Він завжди говорив, що в кінці сезону я можу вирішити, хочу я піти або хочу залишитися, і врешті-решт він не дотримав своє слово», - заявив Мессі.

Раніше Мессі потряс футбольний світ в кінці серпня, коли справив фурор на «Барселону», зажадавши піти і активувавши пункт в своєму контракті, який, на його думку, мав дозволити йому покинути каталонський клуб безкоштовно.

Пішла драматична сага, коли Мессі відмовився виконувати клубні зобов'язання, такі як медичні тести або тренування, і згодом з’явилась маса чуток та спекуляцій про те, де 33-річний гравець може продовжити кар’єру. Однак, легендарний футболіст вирішив допрацювати свій контракт з «блаугранос» до кінця.

Джерело: Goal.com