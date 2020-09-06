Вибув з гри на півроку: «Динамо» втратило футболіста через розрив сухожилля



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Бурда пройшов усі вікові рівні у складі збірної України Світлина - football.ua

«Динамо» понесло кадрову втрату

Неприємний інцидент стався у матчі «Динамо» - «Колос», який носив характер товариського (1:0).

На 35-й хвилині контрольного матчу з «Колосом», який відбувся на новому стадіоні в Ковалівці, травму отримав центральний захисник «біло-синіх» Микита Бурда.

Центрбек не зміг встати на ноги, покинути поле йому допомогли партнери по команді.

Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.

Футболістові знадобиться оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.

Зазначимо, що минулого сезону Бурда відіграв 12 матчів за «Динамо» і забив одного разу. Також Бурда має в активі вісім проведених баталій у формі національної збірної України.

Також у лазареті клубу знаходиться півзахисник Микола Шапаренко у якого м’язові проблеми.

Джерело: Офіційний сайт Динамо