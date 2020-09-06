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    Вибув з гри на півроку: «Динамо» втратило футболіста через розрив сухожилля

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    Бурда пройшов усі вікові рівні у складі збірної України&nbsp; - Вибув з гри на півроку: «Динамо» втратило футболіста через розрив сухожилля
    Бурда пройшов усі вікові рівні у складі збірної України 
    Світлина - football.ua

    «Динамо» понесло кадрову втрату

    Неприємний інцидент стався у матчі «Динамо» - «Колос», який носив характер товариського (1:0).

    На 35-й хвилині контрольного матчу з «Колосом», який відбувся на новому стадіоні в Ковалівці, травму отримав центральний захисник «біло-синіх» Микита Бурда.

    Центрбек не зміг встати на ноги, покинути поле йому допомогли партнери по команді.

    Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.

    Футболістові знадобиться оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.

    Зазначимо, що минулого сезону Бурда відіграв 12 матчів за «Динамо» і забив одного разу. Також Бурда має в активі вісім проведених баталій у формі національної збірної України.

    Також у лазареті клубу знаходиться півзахисник Микола Шапаренко у якого м’язові проблеми.

    Читайте також: Перший в історії ісландський футболіст чемпіонату України покинув «Колос».

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Микола Шапаренко Микита Бурда ФК «Колос» (Ковалівка)
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