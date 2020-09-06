Вибув з гри на півроку: «Динамо» втратило футболіста через розрив сухожилля
«Динамо» понесло кадрову втрату
Неприємний інцидент стався у матчі «Динамо» - «Колос», який носив характер товариського (1:0).
На 35-й хвилині контрольного матчу з «Колосом», який відбувся на новому стадіоні в Ковалівці, травму отримав центральний захисник «біло-синіх» Микита Бурда.
Центрбек не зміг встати на ноги, покинути поле йому допомогли партнери по команді.
Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.
Футболістові знадобиться оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.
Зазначимо, що минулого сезону Бурда відіграв 12 матчів за «Динамо» і забив одного разу. Також Бурда має в активі вісім проведених баталій у формі національної збірної України.
Також у лазареті клубу знаходиться півзахисник Микола Шапаренко у якого м’язові проблеми.
Джерело: Офіційний сайт Динамо