Майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності



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Емоції гравців збірної Іспанії після голу у ворота Німеччини Twitter національної збірної Іспанії

Збірна Іспанії більше чотирьох років не покидає поле без забитого м’яча

Футбольна збірна Іспанії встановила рекорд результативності в історії національної команди.

Іспанська збірна зіграла внічию в матчі Ліги націй проти команди Німеччини з рахунком 1:1. Завдяки цьому голу іспанці продовжили серію матчів із забитими м'ячами до 41 гри - національний рекорд.

Іспанці встановили рекорд в останні моменти зустрічі, адже єдиний м’яч за «фурію роху» забив на 95-й хвилині захисник Хосе Гайя.

41 – Spanish national team have scored in their last 41 international games, their longest run ever. Last time they failed to score was v Italy in June 2016 in the European Championship Finals. Effective. pic.twitter.com/Ss6Vy0KeN3 — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2020

Відзначимо також, в останній раз збірна Іспанії покидала поле без забитого м'яча 27 червня 2016 року - в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи її обіграла команда Італії - 0:2.

Примітно, що у збірної України буде чудова нагода аби обірвати історичний рекорд іспанців. Для цього підопічним Андрія Шевченка потрібно відстояти на нуль післязавтра у матчі другого туру Ліги націй, який пройде в Мадриді.

Джерело: OptaJose