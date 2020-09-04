  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності

    • Розсилка
    Емоції гравців збірної Іспанії після голу у ворота Німеччини&nbsp; - Майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності
    Емоції гравців збірної Іспанії після голу у ворота Німеччини 
    Twitter національної збірної Іспанії

    Збірна Іспанії більше чотирьох років не покидає поле без забитого м’яча

    Футбольна збірна Іспанії встановила рекорд результативності в історії національної команди.

    Іспанська збірна зіграла внічию в матчі Ліги націй проти команди Німеччини з рахунком 1:1. Завдяки цьому голу іспанці продовжили серію матчів із забитими м'ячами до 41 гри - національний рекорд.

    Іспанці встановили рекорд в останні моменти зустрічі, адже єдиний м’яч за «фурію роху» забив на 95-й хвилині захисник Хосе Гайя.

    Відзначимо також, в останній раз збірна Іспанії покидала поле без забитого м'яча 27 червня 2016 року - в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи її обіграла команда Італії - 0:2.

    Примітно, що у збірної України буде чудова нагода аби обірвати історичний рекорд іспанців. Для цього підопічним Андрія Шевченка потрібно відстояти на нуль післязавтра у матчі другого туру Ліги націй, який пройде в Мадриді.

    Читайте також: Ярмоленко вийшов у лідери результативності в історії України.

    Джерело: OptaJose

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ