Майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності

Збірна Іспанії більше чотирьох років не покидає поле без забитого м’яча

Футбольна збірна Іспанії встановила рекорд результативності в історії національної команди.

Іспанська збірна зіграла внічию в матчі Ліги націй проти команди Німеччини з рахунком 1:1. Завдяки цьому голу іспанці продовжили серію матчів із забитими м'ячами до 41 гри - національний рекорд.

Іспанці встановили рекорд в останні моменти зустрічі, адже єдиний м’яч за «фурію роху» забив на 95-й хвилині захисник Хосе Гайя.

41 – Spanish national team have scored in their last 41 international games, their longest run ever. Last time they failed to score was v Italy in June 2016 in the European Championship Finals. Effective. pic.twitter.com/Ss6Vy0KeN3