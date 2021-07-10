Голова МЗС Угорщини назвав УЄФА «жалюгідним боягузом»

Арену Будапешта наказали трьома матчами без глядачів

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто жорстко розкритикував рішення УЄФА закрити для уболівальників доступ на «Пушкаш Арену» на два домашні матчі збірної через дискримінаційну поведінку фанатів команди на Євро-2020.

«У червні цього року ми, угорці, ще раз показали Європі та світові, що значить мати справжню футбольну атмосферу на футбольному матчі. Чотири матчі з битком на трибунах в Будапешті назавжди залишаться в пам'яті для всіх. Через обмеження за кількістю глядачів на інших стадіонах у нас було найбільше глядачів і найяскравіша атмосфера.

Наразі в пресі повідомили, що УЄФА закриє «Пушкаш Арену» на три матчі через дискримінаційні заяви уболівальників. І це не жарт! УЄФА, схоже, продовжує наймати відомих інформаторів, у яких немає іншого вибору, окрім як писати звіти про те, хто що сказав (або не сказав). Як а часи комунізму: ніяких доказів не потрібно, достатньо повідомити інформатору.

Що говорить УЄФА цим рішенням? Вибігати на поле під час виконання гімну і провокувати гравців, які співають гімн, – нічого страшного. Засліплювати воротаря суперника лазером – нічого страшного. Кидати предмети в уболівальників суперника – це нормально. Влаштувати аншлаг, підбадьорити, створити яскраву атмосферу – треба закрити стадіон. Комітет, який приймає таке рішення, – жалюгідний і боягузливий. Вам повинно бути соромно!» – написав Сиярто на своїй сторінці в соцмережах.

Будапешт став одним з міст, який приймав матчі Євро-2020.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня в Лондоні. Початок – о 22:00.