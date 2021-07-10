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    Український боксер попався на допінгу і пропустить Олімпіаду

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    Євген Барабанов не виступить на Олімпіаді - Український боксер попався на допінгу і пропустить Олімпіаду
    Євген Барабанов не виступить на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Євген Барабанов провалив допінг-тест, який здавав у січні поточного року

    Збірна України з боксу не зможе розраховувати на Іграх у Токіо на Євгена Барабанова. Спортсмен провалив допінг-тест, який здавав у січні. Про це повідомляє «Суспільне».

    27-річний Барабанов мав представляти Україну на Олімпіаді в категорії до 67 кг. Ліцензію він отримав через високий рейтинг в світі, хоча відбір до Ігор провалив. За неофіційною інформацією, спортсмена відсторонили від змагань на два роки.

    Україна на Іграх буде представлена п'ятьма боксерами: Ганною Лисенко (до 69 кг), Миколою Буценком (до 57 кг), Ярославом Харцизом (до 63 кг), Олександром Хижняком (до 75 кг) та Цотне Рогавою (91+кг).

    Раніше, нагадаємо, до олімпійської заявки не потрапили Дмитро Чумак і Олег Верняєв. Штангіста звинуватили за нібито спробу підкупу допінг-офіцера, а гімнаста відсторонили від змагань, але контректних звинувачень не пред’явили.

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    Теги: бокс Євген Барабанов
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    Український боксер попався на допінгу і пропустить Олімпіаду