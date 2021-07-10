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    Кілька переходів на двісті мільйонів. ПСЖ сколихнув трансферний ринок

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    Трансфер Ашрафа Хакімі є найдорожчим цього літа - Кілька переходів на двісті мільйонів. ПСЖ сколихнув трансферний ринок
    Трансфер Ашрафа Хакімі є найдорожчим цього літа
    Фото з відкритих Джерел

    Через Євро-2020 футболісти й клуби на певний час відклали питання комплектації команд

    На чемпіонаті Європи залишилося провести один матч. 11 липня Італія на «Вемблі» зіграє з Англією і перегорне цю сторінку у футбольній історії. На цей час дещо вгамував гамір трансферний ринок. Він, схоже, вже просипається. Перехід Серіхо Рамоса з «Реала» в «Парі Сен-Жермен» трохи збігся з придбанням київським «Динамо» двох нападників – одного з «Колоса», а другого з московського ЦСКА.

    У найближчі півтора місяці зі своїми новими клубами визначаться Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе і ще кілька зірок футболу. Але вже зараз відбулися кілька цікавих переходів. Лідером за трансферною ціною, за даними порталу «Трансфермаркет», виявився Ашраф Хакімі, котрий за 60 мільйонів євро перебрався з міланського «Інтера» до ПСЖ. Ще двох талантів перехопила «Баварія» і «Ліверпуль».

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    Фінал Євро відбудеться 11 липня в Лондоні. Початок – о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен
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    Кілька переходів на двісті мільйонів. ПСЖ сколихнув трансферний ринок