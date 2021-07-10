Італія – Англія: проти високих шансів британців – досвід суперників

11 липня на «Вемблі» визначиться переможець чемпіонату Європи

До фіналу Євро-2020 між Італією та Англією залишаються лічені години. З наближенням матчу зростає і напруга. На боці британців – поле стадіону «Вемблі» і чисельна перевага вболівальників на трибунах. Італійці, в свою чергу, можуть протиставити цьому свій досвід.

«Скуадра Адзурра», на відміну від англійців, майже завсідник фіналів. Навіть якщо не брати їхні звитяги на чемпіонатах світу, то і на Євро вони завжди на передовій. 1968 року вона взяла титул. 2000-го та 2012-го поступилася, відповідно, Франції та Іспанії, у фіналах. Та й гру, як відзначають спеціалісти, Італія демонструє надсучасну. І додають, що під подібним тиском агресивного пресингу захист англійців лусне, як горіх. Футболісти, втім, обережніші в свої коментарях.

«За цією метою ми йшли три роки. Тренер постійно про це говорив, поки ми не повірили в можливість її здійснення. Спочатку думали, що він зі своєю ідеєю виграти Євро зійшов з глузду, – розповів перед грою півзахисник збірної Італії Марко Верратті. – Але він побудував команду, яка близька до вирішення завдання. Після кожної гри Манчіні казав, що ми зробили ще один сантиметр до успіху. Отже, нам залишилося пройти один сантиметр».



Англія вперше вийшла до фіналу чемпіонату Європи. Британці справді створили дуже сильну команду. Для цього їм знадобилося багато років. В Прем'єр-лізі працювали і працюють найкращі тренери світу. Гвардіола, Моурінью, Почеттіно, Анчелотті, Роджерс... Кожен з них урізноманітнив гру англійських футболістів в клубах, і тепер вони нарешті претендують на трофей. Щоб його здобути, їм не завадить допомога Фортуни. Адже у фінальних турнірах чемпіонатів світу і Європи вони жодного разу італійців не перемагали. Тричі поступилися і одного разу зіграли внічию.

«Нам досі дорікають за пенальті, завдяки якому ми перемогли Данію в півфіналі. Не виключаю, що його можна було й не призначати. Проте треба рухатися далі. На нас очікує дуже складний матч, – каже нападник збірної Англії Гарі Кейн. – В Італії є один зайвий день відпочинку. Нам не можна довго радіти виходу в фінал. Попереду дуже складна гра. В збірній Італії зібрані воїни, які вміють захищатися. Суперник пройшов через усе. Я чекаю на цю гру з нетерпінням».



Фіналу чекають мільйони. Букмекери віддають суперникам рівні шанси на перемогу. Найбільший коефіцієнт – на нічию в основний час. Сподіватимемося на неї і ми. Хочеться, щоб це свято продовжувалося довше.